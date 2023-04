Festival de Dança reúne cerca de 1,5 mil bailarinos em competição; veja programação completa

A sétima edição do Festival do Conselho Brasileiro de Dança (CBDD) e do terceiro Grand Prix Internacional (GPID) leva ao palco dos Teatros Brasil Tropical e RioMar Fortaleza a competição entre 1,5 mil bailarinos. O evento acontece entre os dias 19 e 23 de abril em Fortaleza.

Participam das competições, bailarinos da categoria baby, de 4 a 7 anos, até a master, acima de 35 anos. Os vencedores serão premiados com medalhas, troféus, prêmios em dinheiro, bolsas de estudos e isenções em taxas para festivais.

Os artistas se apresentam nas modalidades de ballet clássico, dança contemporânea, jazz, flamenco, danças urbanas, entre outros, e serão avaliados por júri formado por Carla Amâncio (USA) e José Alvarez (Cubano).

Mestres da dança nacional também integram o corpo de jurado, dentre eles Cícero Gomes, Ana Loureiro, Cristina Helena, Erick Gutierrez, Gisela Vaz, Rodrigo Wernek e Victor Ciattei.

Reconhecimento mundial

Para além das premiações previstas, a apresentação é uma vitrine para que representantes do celeiro mundial da dança captem novos talentos.

Legenda: Bailarinos serão avaliados por um corpo de jurados convidados Foto: Divulgação

Fundadora e diretora geral do Festival, Janne Ruth pontua que isso traz força e reconhecimento mundial para essa linguagem no Ceará, além disso o evento faz com que bailarinos locais possam aprimorar a arte.

"Temos firmado o Ceará como um estado produtor de talentos, cada vez mais artistas nordestinos têm ganhado destaque nacional e internacional. Temos um Festival de excelência, que oportuniza a troca de experiência entre bailarinos e companhias de dança, aliando sempre teoria e prática, formação e informação, amador e profissional".

Serviço

Festival de Dança do CBDD e GPID

Nos dias 19 e 20 de abril, no Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles).

Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Vendas pelo Whatsapp (85) 99255-5853

Nos dias 21 a 23 de abril, no Teatro RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Vendas pelo site teatroriomarfortaleza.com.br

Confira a programação completa

Teatro Brasil Tropical

Dia 19/4 – Repertório clássico baby ao juvenil (Solo, duo, trio, Pas de deux, Grand Pas de Deux); Dança contemporânea juvenil ao master (solo, duo e trio).

Dia 20/4 – Repertório clássico experimental ao master (Solo, duo, trio, Pas de Deux, Grand pás de Deux); Dança contemporânea baby ao infantil (solo, duo e trio); Ballet clássico livre baby ao infantil (solo, duo, trio e conjunto).

Teatro RioMar Fortaleza

Dia 21/4 – Repertório clássico baby ao master (conjuntos); Estilo livre baby ao infantil (solo, duo, trio e conjunto); Jazz juvenil ao avançado (solos, duos, trios e conjuntos);

Dia 22/4 – Ballet clássico livre juvenil ao avançado (solo, duo, trio e conjunto); Estilo livre juvenil ao master (solo, duo, trio e conjunto);

Dia 23/4 – Jazz baby ao infantil (solo, duo, trio e conjunto); Dança contemporânea (conjuntos); Danças urbanas baby ao master (solo, duo, trio e conjunto); Sapateado baby ao master (solo, duo, trio e conjunto); Danças populares, internacionais e do ventre baby ao master (solo, duo, trio e conjunto).