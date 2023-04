Bienal Criança inicia nesta quarta (19) com espetáculos de dança gratuitos em 8 cidades cearenses

Com programação formada para e com crianças, inicia nesta quarta-feira (19) a segunda edição da Bienal Criança, parte integrante da VII Bienal Internacional de Dança do Ceará - De Par em Par. As atividades são gratuitas e acontecem em oito cidades do estado.

O lançamento oficial desta edição acontece no Dia dos Povos Indígenas (19 de abril), na Escola ITA-ARA, na Aldeia Indígena Pitaguary - Monguba, em Pacatuba.

A partir de 18h, serão apresentados cinco espetáculos de dança, são eles: 'A Cadeirinha e Eu', 'Quintal de Mangue', 'A Mulher Mais Forte do Mundo', 'Fartura' e 'Toré'.

A programação segue, entre os dias 28 de abril e 7 de maio, por Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Trairi, Tururu, Itapipoca e Sobral.

Ações de formação

Além dos espetáculos, a programação inclui ações formativas para bailarinos, coreógrafos e professores de dança, como o 'Percursos de Criação' que promove troca de experiências e conhecimentos entre coreógrafos convidados e cias de dança, artistas e projetos sociais.

Legenda: Espetáculo 'Bichos Soltos', Clarice Lima, terá apresentações gratuitas Foto: Dan Coelho

Já para o público em geral, é possível conferir cursos diversos sobre autismo, acessibilidade, dança criativa, entre outros. Bem como palestras sobre improvisação, dança e infância.

Entre 08 e 31 de maio vão acontecer oficinas e apresentações de “My (petit) Pogo”, uma coprodução da Cie. R.A.M.a (FR), da Bienal de Dança e da Carnaúba Criações (BR), coreografada pelo francês Fabrice Ramalingom. Essa ação acontecerá em Fortaleza, Sobral, Trairi e Maracanaú.

Serviço

VII Bienal Internacional de Dança do Ceará De Par em Par - 2ª Bienal Criança

Entre 19 de abril e 31 de maio de 2023. Lançamento no dia 19 de abril na Escola ITA-ARA, na Aldeia Indígena Pitaguary - Monguba, em Pacatuba. Abertura oficial no dia 28 de abril no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza.

A programação completa poderá ser consultada em breve no site da Bienal e no instagram @bienaldedanca. Informações: bienaldedancace@gmail.com. Toda a programação tem acesso gratuito.

Confira a programação completa

DIA 19/04 - QUARTA

Pacatuba

18h - “A Cadeirinha e Eu” - Silvia Moura

Local: Escola ITA-ARA

Duração: 20 min.

18h30 - “Quintal de Mangue” - Vidança

Local: Escola ITA-ARA

Duração: 30 min.

19h - “A Mulher Mais Forte do Mundo” - Cia CLE

Local: Escola ITA-ARA

Duração: 40 min.

19h30 - “Fartura” Residência Artística - Silvia Moura e Aldeia Indígena Pitaguary - Monguba

Local: Escola ITA-ARA

20h - “Toré” - Aldeia Indígena Pitaguary - Monguba

Local: Escola ITA-ARA

DIA 28/04 - SEXTA

Fortaleza

14h - Visita Guiada

Local: Cineteatro São Luiz

Duração: 40 min.

15h - "Bichos Dançantes" - Focus Cia. de Dança

Local: Cineteatro São Luiz

Duração: 70 min.

São Gonçalo do Amarante

8h - "Autismo: por uma poética da corporeidade dançante" Curso - Rosa Primo

Local: EEF Maria do Socorro Gouveia

Duração: 4h

DIA 29/04 - SÁBADO

Fortaleza

14h - Visita Guiada

Local: Cineteatro São Luiz

Duração: 40 min.

15h - "Bichos Dançantes" - Focus Cia. de Dança

Local: Cineteatro São Luiz

Duração: 70 min.

São Gonçalo do Amarante

18h - “Percursos de Criação” - Rosa Primo e Escola Municipal de Dança de São Gonçalo do Amarante

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

19h - “Folgança” - Paracuru Cia. de Dança

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

Duração: 25 min.

20h - “D'KEBRADA, Memórias de um Território” - CorpoMudança

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

Duração: 40 min.

DIA 30/04 - DOMINGO

São Gonçalo do Amarante

18h - “A Mulher Mais Forte do Mundo” - Cia CLE

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

Duração: 40 min.

18h40 - “Percursos de Criação” - Rosa Primo, Jônatas Joca e Instituto Katiana Pena

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

19h - “Percursos de Criação” - Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

20h - "Bichos Dançantes" - Focus Cia. de Dança

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

Duração: 70 min.

Paracuru

19h - “Saori e Anahí” - Maria Epinefrina e Wellington Fonseca

Local: Teatro David Linhares

Duração: 40 min.

DIA 01/05 - SEGUNDA

Fortaleza

17h - "Bichos Soltos" - Clarice Lima

Local: Praia dos Crush

Duração: 22 min.

Paracuru

19h - "Bichos Dançantes" - Focus Cia. de Dança

Local: Teatro David Linhares

Duração: 70 min.

DIA 02/05 - TERÇA

Fortaleza

8h30 - “Audiodescrição em Dança" Curso – Valérie Castan

Local: Vila das Artes

Duração: 4h

* Para inscritos

9h - Visita Guiada

Local: Cuca Jangurussu

Duração: 40 min.

10h - "Napoleão" - Pavilhão da Magnólia

Local: Cuca Jangurussu

Duração: 50 min.

14h - Visita Guiada

Local: Cuca José Walter

Duração: 40 min.

15h - "Crocodilo Embaixo da Cama" - Companhia de Danças de Diadema

Local: Cuca José Walter

Duração: 37 min.

São Gonçalo do Amarante

15h - "Residência Artística" - Isabel Marques e Escola de Dança de Paracuru

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

16h - "A Cadeirinha e Eu" - Silvia Moura

Local: Centro de Convivência da Assistência Social - CRAS ABC Sede

Duração: 20 min.

17h - “Bichos Soltos” - Clarice Lima

Local: Praça da Matriz

Duração: 22 min.

Paracuru

19h - "Percursos de Criação" - Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru

Local: Teatro David Linhares

20h - “Folgança” - Paracuru Cia. de Dança

Local: Teatro David Linhares

Duração: 25 min.

DIA 03/05 - QUARTA

Fortaleza

8h30 - “Audiodescrição em Dança" Curso – Valérie Castan

Local: Vila das Artes

Duração: 4h

* Para inscritos

9h - Visita Guiada

Local: Cuca Pici

Duração: 40 min.

10h - "A Cadeirinha e Eu" - Silvia Moura

Local: Cuca Pici

Duração: 20 min.

14h - Visita Guiada

Local: Cuca Mondubim

Duração: 40 min.

15h - "Nas Águas do Imaginar" - Companhia de Danças de Diadema

Local: Cuca Mondubim

Duração: 55 min.

Trairi

8h - “Dança criativa" Curso - Rosa Primo

Local: Centro de Formação da Educação

Duração: 4h

14h - “Dança e infância" Palestra - Isabel Marques

Local: Auditório da Câmara de Vereadores de Trairi

Duração: 2h

18h30 - “Iracema” - Rosa Primo

Local: EEF Jonas Henrique de Azevedo

Duração: 30 min.

19h - "Bichos Dançantes" - Focus Cia. de Dança

Local: EEF Jonas Henrique de Azevedo

Duração: 70 min.

Paracuru

19h - "Putz, A Menina Que Buscava o Sol" - Cia. Prisma de Arte

Local: Teatro David Linhares

Duração: 40 min.

DIA 04/05 - QUINTA

Fortaleza

8h30 - “Audiodescrição em Dança" Curso – Valérie Castan

Local: Vila das Artes

Duração: 4h

* Para inscritos

14h - Visita Guiada

Local: Cuca José Walter

Duração: 40 min.

15h - "Dança e Cidadania" - Gerson Moreno e Vila das Artes

Local: Cuca José Walter

Duração: 40 min.

18h - Visita Guiada

Local: Cuca Jangurussu

Duração: 40 min.

19h - "Putz, A Menina que Buscava o Sol" - Cia. Prisma de Artes

Local: Cuca Jangurussu

Duração: 40 min.

Trairi

8h - “Dança criativa" Curso - Rosa Primo

Local: Centro de Formação da Educação

Duração: 4h

9h - “Bichos Soltos” - Clarice Lima

Local: Mercado Municipal

Duração: 22 min.

18h30 - "A Cadeirinha e Eu" - Silvia Moura

Local: EEF Jonas Henrique de Azevedo

Duração: 20 min.

19h - “Crocodilo Embaixo da Cama" - Companhia de Danças de Diadema

Local: EEF Jonas Henrique de Azevedo

Duração: 37 min.

Sobral

14h - "AGWA" - Cie. Käfig

Local: Theatro São João

Duração: 50 min.

Paracuru

18h - "Residência Artística" - Isabel Marques e Escola de Dança de Paracuru

Local: Teatro David Linhares

19h - "COREOPIÁ" - Caleidos Cia. de Dança

Local: Teatro David Linhares

Duração: 45 min.

DIA 05/05 - SEXTA

Fortaleza

8h30 - “Audiodescrição em Dança" Curso – Valérie Castan

Local: Vila das Artes

Duração: 4h

* Para inscritos

9h - Visita Guiada

Local: Cuca Pici

Duração: 40 min.

10h - "Folgança" - Paracuru Cia. de Dança

Local: Cuca Pici

Duração: 25 min.

14h - Visita Guiada

Local: Cuca Mondubim

Duração: 40 min.

15h - "Paraíso" - Teatro Máquina

Local: Cuca Mondubim

Duração: 40 min.

16h - "COREOPIÁ" - Caleidos Cia. de Dança

Local: Vila das Artes

Duração: 45 min.

17h - “Folgança” - Paracuru Cia de Dança

Local: Vidança

Duração: 25 min.

17h30 - “Residência Artística” - Andréia Pires e Vidança

Local: Vidança

18h - “Fartura” Residência Artística - Silvia Moura e Aldeia Indígena Pitaguary - Monguba

Local: Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ).

19h - "Improvisação em dança" Palestra - Rosa Primo

Local: Vila das Artes

Duração: 1h

20h - “Dança e infância" Palestra - Isabel Marques

Local: Vila das Artes

Duração: 1h

Sobral

14h - “Saori e Anahí” - Maria Epinefrina e Wellington Fonseca

Local: Theatro São João

Duração: 40 min.

Itapipoca

17h30 - “Bichos Soltos” - Clarice Lima

Local: Praça Perilo Teixeira (Praça da Matriz)

Duração: 22 min.

18h - "Residência Artística" - Gerson Moreno e Comunidade Quilombola Água Preta

Local: Teatro Municipal de Itapipoca

19h - “Crocodilo Embaixo da Cama" - Companhia de Danças de Diadema

Local: Teatro Municipal de Itapipoca

Duração: 37 min.

Paracuru

20h - “Percursos de Criação” Jorge Garcia e Escola de Dança de Paracuru

Local: Praça de Eventos

21h - "AGWA" - Cie. Käfig

Local: Praça de Eventos

Duração: 50 min.

DIA 06/05 - SÁBADO

Fortaleza

8h30 - “Audiodescrição em Dança" Curso – Valérie Castan

Local: Vila das Artes

Duração: 4h

*Para inscritos

14h - “Danças Clássicas para Crianças” Curso - Ernesto Gadelha

Local: Instituto Katiana Pena

Duração: 4h

17h30 - “AGWA” - Cia Käfig

Local: Centro Cultural Bom Jardim

18h - “Percursos de Criação” - Fabrice Ramalingom e Vila das Artes

Local: Palco Katiana Pena

Duração: 45 min.

19h - “D'KEBRADA, Memórias de um Território” - CorpoMudança

Local: Palco Katiana Pena

Duração: 40 min.

19h - "Residência Artística" - Andréia Pires e Vidança

Local: Cuca Barra

Duração: 50 min.

20h - "Área" - Luís Alexandre e Rosa Primo

Local: Palco Katiana Pena

Duração: 45 min.

20h - "AGWA" - Cie. Käfig

Local: Cuca Barra

Duração: 50 min.

Paracuru

9h

Workshop de Dança para Crianças - Ana Bottosso

Local: Centro Cultural Companhia de Dança

17h - "Bichos Soltos" - Clarice Lima

Local: Calçadão da Praia do Ronco do Mar

Duração: 22 min.

20h - "Nas Águas do Imaginar" - Companhia de Danças de Diadema

Local: Praça de Eventos

Duração: 55 min.

21h - "Ch@furdo" - Dona Zefinha

Local: Praça de Eventos

Duração: 45 min.

Itapipoca

17h30 - “Psiquê Lanho” - AABB COMUNIDADE

Local: Teatro Municipal de Itapipoca

Duração: 20 min.

18h - “Folgança” - Paracuru Cia. de Dança

Local: Teatro Municipal de Itapipoca

Duração: 25 min.

19h - “Saori e Anahí” - Maria Epinefrina e Wellington Fonseca

Local: Teatro Municipal de Itapipoca

Duração: 40 min.

Sobral

14h - "A Cadeirinha e Eu" - Silvia Moura

Local: Theatro São João

Duração: 20 min

DIA 07/05 - DOMINGO

Sobral

14h - “Crocodilo Embaixo da Cama" - Companhia de Danças de Diadema

Local: Theatro São João

Duração: 37 min.

Tururu

18h - "Residência Artística" - Gerson Moreno e Comunidade Quilombola Água Preta

Local: Comunidade Quilombola Água Preta

Duração: 30 min.

18h30 - “A Cadeirinha e Eu” - Silvia Moura

Local: Comunidade Quilombola Água Preta

Duração: 20 min.

19h - "Ch@furdo" - Dona Zefinha

Local: Comunidade Quilombola Água Preta

Duração: 45 min.

DIA 08/05 - SEGUNDA

Sobral

8h - Oficina "My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Theatro São João

Duração: 2h

14h - "My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Theatro São João

Duração: 45 min.

16h - "Dança e Autismo" Palestra - Rosa Primo

Local: Casa da Cultura de Sobral (sala de cinema)

Duração: 1h

DIA 09/05 - TERÇA

Trairi

9h - Oficina “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: EEF Antonio Robespierre Viana

Duração: 2h

15h - “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: EEF Antonio Robespierre Viana

Duração: 45 min.

DIA 12/05 - SEXTA

Fortaleza

16h - “A Mulher Mais Forte do Mundo” - Cia CLE

Local: Vidança

Duração: 40 min.

17h - “Iracema” - Rosa Primo

Local: Vidança

Duração: 30 min.

DIA 16/05 - TERÇA

Fortaleza

9h - Oficina “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Instituto Cearense de Educação de Surdos - ICES

Duração: 2h

15h - “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Instituto Cearense de Educação de Surdos - ICES

Duração: 45 min.

DIA 29/05 - SEGUNDA

Fortaleza

9h - Oficina “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Escola Municipal Professora Maria Stella Cochrane Santiago

Duração: 2h

15h - “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Escola Municipal Professora Maria Stella Cochrane Santiago

Duração: 45 min.

DIA 30/05 - TERÇA

Fortaleza

9h - Oficina “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Escola Bilíngue Fco Suderland Bastos Mota

Duração: 2h

15h - “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Escola Bilíngue Fco Suderland Bastos Mota

Duração: 45 min.

DIA 31/05 - QUARTA

Maracanaú

9h - Oficina “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Escola Municipal Deputado José Martins Rodrigues

Duração: 2h

15h - “My (petit) Pogo" - Cie R.A.M.a (França) e Carnaúba Criações (Ceará)

Local: Escola Municipal Deputado José Martins Rodrigues

Duração: 45 min.