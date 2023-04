Exposições culturais para todos os gostos: confira as exposições em cartaz em Fortaleza

As exposições de arte movimentam a capital cearense. Museus, centros culturais e até espaços como shopping oferecem alguma atração como oportunidade de acesso à cultura e diversão para diferentes públicos.

As opções em cartaz apresentam diferentes formas de arte. São pinturas, instalações, fotografias e até esculturas. Cada projeto se lança como um convite à arte. Outro destaque é que a maioria dos espaços funciona com entrada gratuita. Ou seja, um programa que cabe em vários bolsos.

"Uma agenda ativa de exposições é fundamental para mais opções de lazer que envolvam o exercício do olhar, promovendo um circuito ativo onde as pessoas possam se alimentar de arte e cultura", observa a gerente artística da Pinacoteca do Ceará, Carolina Vieira.

Já a curadora de Artes Plásticas, Denise Mattar, defende que a única forma de criar o hábito de visitar exposições é justamente ter uma oferta constante disponível à população. Em outro sentido, a conexão entre estes espaços consegue mudar positivamente o espaço urbano. "A arte tem um poder regenerador", detalha.

Pinacoteca com quatro exposições

Mostra que inaugurou a Pinacoteca do Ceará, "Bonito pra Chover" conta com três exposições simultâneas. “Se arar” (de várias gerações de artistas locais), “No lápis da vida não tem borracha” (homenagem aos 100 anos de nascimento de Aldemir Martins) e “Amar se aprende amando” (que celebra os 100 anos de nascimento de Antonio Bandeira).

Criada para o Fotofestival SOLAR, a exposição "Negros na Piscina" contempla artistas de várias regiões do Brasil. A curadoria é assinada por Fabiana de Moraes e Moacir do Anjos. Em cartaz, trabalhos de nomes como Anna Muylaert, Efrain Almeida e Retratistas do Morro.

Legenda: Obra de Aldemir Martins Foto: Divulgação

"Visitar uma exposição é poder acessar imagens que possam trazer reflexões para a vida e para as questões contemporâneas", conta Caroline Vieira. Segundo a profissional, é preciso se permitir a viver a experiência, mesmo que os trabalhos expostos não agradem de primeira.

"Algumas obras provocam incômodo e se o público estiver aberto a perceber e sentir o que o artista está expressando, esse contato pode trazer transformações no olhar, provocando mudanças necessárias para enfrentar os desafios de diariamente", explica a gerente artística.

Serviço: "Bonito pra Chover" (até junho de 2023) e "Negros na Piscina" (até 7/05). Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, Praça da Estação s/n, Centro). De quinta a sábado, de 12h às 20h e domingo, de 10h às 18h. Gratuito.

Elas – De Musas a Autoras, Unifor 50 anos

A mostra contempla 150 obras com trabalhos de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lygia Clark, Adriana Varejão, além de nove artistas cearenses. “Elas — De Musas a Autoras, Unifor 50 anos” ocupa três alas do pavimento superior do Espaço Cultural Unifor e traz curadoria de Denise Mattar.

Legenda: Exposição no Espaço Cultural Unifor vai até 10 de dezembro Foto: Ares Soares

A primeira traz o tema "Musas" e conta com obras de artistas homens que elegeram a mulher como tema. No conjunto "Autoras" serão exibidas obras de artistas mulheres, já reconhecidas como autoras. Já o espaço "Diálogos" atua como ambiente pedagógico e criativo.

Com experiência de já ter dirigido, entre outras instituições, os Museus de Arte Moderna de São Paulo e Rio de Janeiro, Denisse Mattar reitera que, além de uma oferta de exposições, a formação de um público passa por incentivar a população a vistar estes lugares.

Legenda: Acervo contou com curadoria de Denise Mattar Foto: Ares Soares

"As exposições são, na verdade, uma forma de contar histórias através da Arte. Existe ainda um certo receio da população em geral de entrar em museus, e cabe aos espaços culturais quebrar essa barreira, atraindo o público. Agora, a fórmula realmente eficaz é as crianças irem desde pequenas, com a escola, com os pais", observa.

Exposição "Elas — De Musas a Autoras, Unifor 50 anos". Até 10 de dezembro, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). De terça a sexta-feira (9h às 19h), sábados e domingos (12h às 18h).

De Monalisa a heroínas da Independência

Na Caixa Cultural Fortaleza, duas atividades são destaque em abril. São as mostras gratuitas "Mulheres que Mudaram 200 Anos" e "Novos Olhares para Monalisa". Em ambas, um rico diálogo entre passado e futuro, tendo a arte como ferramenta de conhecimento.

Aberta até dia 16 deste mês, "Mulheres que Mudaram 200 Anos" homenageia relevantes mulheres no processo de independência do Brasil. Em debate, as trajetórias de vultos como Maria Leopoldina (1797-1826), Maria Quitéria (1792-1853), entre outras.

Legenda: Caixa Cultural Foto: Divulgação

A mostra traz peças das artistas locais Terezadequinta, Terroristas del Amor, Renata Felinto e Azuhli, além de artistas nacionais como Moara Tupinambá, Salissa Rosa e Mônica Ventura.

Em cartaz até 30 de abril, "Novos Olhares para Monalisa" reúne 209 obras, cerca de 50 delas inéditas, do acervo da colecionadora Veridiana Brasileiro. O acervo dispõe de esculturas em papel machê, desenho em pastel, pintura acrílica sobre tela, xilogravura, pintura óleo sobre tela, bordado sobre tecido, pastel sobre papel e arte digital.

Serviço: "Mulheres que Mudaram 200 anos" (até 16/04) e "Novos Olhares para Monalisa" (30/04). Terça a sábado (9h às 20h) e domingos e feriados (12h às 19h​). Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Gratuito.

Museu da Fotografia Fortaleza

Reunindo cerca de 80 fotografias de Daniel Taveira, a mostra “Homo Sapiens - O Homem que Sabe o que Não Sabe” leva o público a conhecer costumes e manifestações sociais de Etiópia, Índia e Israel.

Legenda: Ritual testemunhado no Nepal Foto: Daniel Taveira

A exposição inicia a jornada pela Etiópia, país mais antigo da África, berço cultural da humanidade e onde ocorreu a primeira identificação do Homo sapiens.

Serviço: “Homo Sapiens - O Homem que Sabe o que Não Sabe”. De terça a domingo, das 12h às 17h. Museu da Fotografia Fortaleza (Rua Frederico Borges, 545, Varjota). Gratuito.

O Sagrado Feminino

Até 14 de abril, o Sesc Ceará apresenta mostra coletiva com várias artistas mulheres do Brasil. Com o tema

"O Sagrado Feminino", a exposição reúne 39 obras.

Legenda: Trabalho da artista cearense Anete Mendonça Foto: Divulgação

"Traz uma proposta de melhorar a compreensão e entendimento desse respeito à mulher e do seu próprio corpo, concentrando-se na possibilidade de ampliar a visão no sentido de mostrar a importância da valorização feminina", explicam, em nota, os organizadores.

Exposição O Sagrado Feminino (até 14/04). De segunda a sexta-feira (08h às 19h), sábados (08h às 13h). Unidade Sesc (Rua 24 de Maio, 692, Centro). Gratuito (necessário apresentar a Credencial Sesc).

Van Gogh em Fortaleza

Aqui, arte e tecnologia se unem para contar a história de um dos maiores nomes da arte mundial, o pintor Vincent van Gogh (1853-1890). Imersiva, a exposição “Van Gogh Live 8K” traz 250 obras do holandês projetadas na resolução 8k.

Legenda: No projeto, as grossas pinceladas e as cores vivas de Van Gogh serão observadas e compreendidas de forma única Foto: Divulgação

Para o visitante adentrar este rico universo, a estrutura ocupa 2.800 metros quadrados. Além dos quadros icônicos, é possível ver objetos pessoais, como trechos de cartas trocadas entre os irmãos Vincent e Theo Van Gogh, em áudio narrado por Fernanda Montenegro.

Uma trilha sonora foi especialmente criada para o projeto, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros.

Serviço: “Van Gogh Live 8K”. Até 21/06, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). De Segunda a Sábado (10h às 21h20) e domingo (13h às 20h20). Entrada: Semana Diurno (R$ 60,00), Semana Noturno (SEG A SEX): R$ 80,00 (a partir de 18h00) Fim de Semana (SAB, DOM E FERIADO): R$ 90,00.

Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. De 3 a 17 anos pagam meia-entrada, apresentando documento (RG).

Experciência - um mundo em descoberta

Uma curiosa e interativa viagem pela ciência, esse é o objetivo da exposição "ExperCiência". Os visitantes podem explorar atrações como o poço gravitacional (para entenderas esferas que se movimentam em trajetória semelhante à dos planetas, luas e satélites).

Legenda: Exposição apresenta a ciência de forma interativa Foto: Divulgação

Todas as atrações possuem placas informativas e monitores para orientar o público. Criada pelo professor de Física Julio Abdalla, a ExperCiência apresenta este conhecimento científico de uma forma instigante e lúdica. É voltada tanto para crianças, como jovens e adultos.

Serviço: "Experciência - um mundo em descoberta". Terça a sábado (10h às 22h) com entrada até 21h. Domingos e feriados (12h às 20h) com entrada até 19h. Até 31 de Maio Shoppping Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Entrada: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia-entrada.

Reino dos Dragões

Capazes de causar fascínio em crianças e adultos, os dragões marcam presença em livros, filmes e seriados de TV. Em Fortaleza, a mostra gratuita "Reino dos Dragões" reúne impressionantes esculturas destes seres mitológicos.

Legenda: Presentes na cultura pop, os dragões invadem Fortaleza Foto: Divulgação

As réplicas animatrônicas chegam a medir cinco metros de altura, emitem sons e até soltam fumaça.

Serviço: Exposição "Reino dos Dragões". Até 30 de abril, no Shopping Parangaba (Rua Germano Franck, 300, Parangaba). Gratuito.