Wesley Safadão anuncia volta aos palcos após pausa para cuidar da saúde mental; saiba quando e onde

O cantor Wesley Safadão anunciou, na manhã desta quinta-feria (21), o retorno aos palcos após uma pausa para cuidar do diagnóstico de transtorno de ansiedade. Ele vai realizar três apresentações em dias seguidos a partir do último fim de semana de setembro.

"Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29/Set!", publicou o cantor em postagem no Instagram.

Veja agenda de retorno aos palcos de Wesley Safadão:

29/9 - Embu das Artes (SP)

30/9 - Reriutaba (CE)

1º/10 - Barcarena (PA)

Na rede social, o cearense falou da alegria em poder anunciar a volta aos palcos: "Vocês não têm noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando os palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim!".

Por fim, ele falou sobre o apoio que vem recebendo na última semana. "Obrigado Deus, minha família, fãs e amigos. Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem altooo: VAI SAFADÃO, VAI SAFADÃO!".