Mileide Mihaile comenta afastamento de Wesley Safadão dos palcos: ‘que ele se recupere bem'

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile falou sobre o afastamento do ex-marido, o cantor Wesley Safadão, dos palcos durante participação no programa Hora do Faro, apresentado por Rodrigo Faro, nesse domingo (17). O músico anunciou uma pausa para cuidar da saúde mental.

“A gente fica super preocupada. Porque é isso que nos move, estar bem da cabeça. Acredito que essa pausa vai ser muito importante para ele, porque ele é um cara muito família. Essa retomada de ele se isolar, ficar com a família dele, lá onde ele gosta, na fazenda, vai fazer muito bem para ele. Que o Wesley se recupere bem e volte o mais breve possível para alegrar aqueles que tanto ama”, disse ela.

No início de setembro, Safadão anunciou, durante show no Rio Grande do Norte, uma pausa nos shows. Em entrevista ao Fantástico, no último dia 10, ele comentou que decidiu se afastar após ter crises de ansiedade.

“Eu quero voltar no final desse mês já, sabe? Eu não vou parar de cantar. Eu amo cantar. E eu quero voltar a ter essa alegria de subir no palco. É só equilibrar, equilibrou. Vai dar tudo certo e vai ter Safadão aí por muitos e muitos anos”, disse ele na ocasião.