Wesley Safadão relembra diagnóstico de transtorno de ansiedade: 'estou esgotado mentalmente'

O cantor cearense Wesley Safadão abriu o coração aos fãs em entrevista ao Fantástico, exibida nesse domingo (11). O artista falou sobre a pausa na agenda de shows causada pelo diagnóstico de transtorno de ansiedade.

“Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. (...) É como se eu não conseguisse dizer não”, revelou o cantor ao programa da TV Globo.

O cearense está sendo acompanhando por um psiquiatra, usando medicamentos e fazendo terapia. "A primeira consulta que fiz com a psicóloga, ela disse: 'vamos partir do princípio que você precisa aceitar. Não é o fim do mundo, você vai melhorar'".

"Acredito que comecei a ter isso em 2017. Em 2018, foi a primeira que fui bater no hospital. Eu comecei a passar mal, me botaram dentro do carro e me levaram para o hospital", comentou Wesley.

O artista também compartilhou os medos que sentiu: "Medo de passar mal, de perder o controle em cima do palco. É esse medo. O medo de morrer... Eu tô tomando medicamento que o psiquiatra passou, e tenho conseguido controlar".

Pausa em agenda foi recomendação médica

Ao ser questionado sobre a pausa nas apresentações, anunciada em show realizado em Natal (RN), o cantor relembrou o que ouviu do médico que o acompanha.

Wesley Safadão Cantor Quando eu procurei a orientação médica, ajuda, a orientação era parar, diminuir, ou parar por uns dias e tal, mas eu tinha decidido não parar. Então, quando eu não consegui dormir no primeiro dia, no segundo dia eu já comecei a desesperar. Então, preferi dar um basta antes que o pior acontecesse

Longe dos palcos, Wesley Safadão descansa com a esposa Thyane Dantes e os filhos no Haras WS — fazenda do cantor localizada no município de Aracoiaba, Interior do Ceará.