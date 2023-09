Wesley Safadão ganha apoio de cantores de forró nas redes sociais após anunciar pausa em shows

O anúncio de uma pausa em shows pelo Brasil do cantor Wesley Safadão despertou a solidariedade de amigos do forrozeiro no fim de semana. Ele teve fortes crises de ansiedade em um show em Natal (RN), no último sábado (2). No dia seguinte, a produtora do cearense anunciou a suspensão da agenda.

No Instagram, o cantor Eric Land — nome apadrinhado musicalmente por Wesley Safadão — deixou mensagem de apoio e força ao ídolo. "Estamos com você, meu WS, saúde em primeiro lugar!".

Outro nome solidário ao cantor cearense foi a forrozeira Taty Girl: "Estamos com você. Sua saúde em primeiro lugar, vai dar tudo certo, JÁ DEU. Deus no controle de tudo sempre. Obrigada por tudo!".

Safadão também ganhou homenagens de compositores. Playboy do Hit, conhecido pelas letras nas vozes de Mari Fernandez, Ana Castela, Márcia Felipe, entre outros nomes, falou sobre a amizade com o forrozeiro.

"DEUS tá no comando de tudo e logo cê vai voltar grandão. Desde o começo da minha carreira como compositor tinha um sonho de ser gravado por você irmão, e DEUS foi lá e colocou a música que mudou minha vida. Você é luz", escreveu Playboy do Hit.

Cantor revelou problema para dormir

Durante o show em Natal, Wesley Safadão admitiu que tomou medicação para conseguir subir ao palco.

"Já tem uns 2 ou 3 dias que eu não consigo dormir direito. Me deram um 'sossega leão' às 5 horas da tarde, dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje, mas não consegui dar o meu melhor", explicou o cantor na apresentação.

Ainda no evento, o cantor disse encontrar forças em Deus e no público para continuar realizando o trabalho, mas que precisava encerrar o show naquele momento. “A vontade é de ficar um pouco mais, mas já está batendo 3 horas e eu tenho que aprender a me respeitar e me cuidar um pouco”, completou.