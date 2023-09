Safadão fala sobre sofrimento mental em último show antes de parar : ‘não consigo dormir direito’

Entre as músicas festivas pelas quais é conhecido, o cantor Wesley Safadão abriu espaço para desabafar sobre o adoecimento mental que enfrenta, durante o último show feito, no Rio Grande do Norte, pelo artista antes de anunciar a parada. A agenda do artista está cancelada por tempo indeterminado após orientação médica.

Wesley, na madrugada deste domingo (3), admitiu que tomou medicação para conseguir subir ao palco. Ainda neste mês, outras 16 apresentações estavam marcadas.

Wesley Safadão Cantor Já tem uns 2 ou 3 dias que eu não consigo dormir direito. Me deram um 'sossega leão' às 5 horas da tarde, dei um cochilo e consegui realizar esse show de hoje, mas não consegui dar o meu melhor

O cantor disse encontrar forças em Deus e no público para continuar realizando o trabalho, mas que precisava encerrar o show naquele momento. “A vontade é de ficar um pouco mais, mas já está batendo 3 horas e eu tenho que aprender a me respeitar e me cuidar um pouco”, completou.

Ele agradeceu o carinho dos fãs e garantiu voltar à capital do RN para “fazer o meu melhor”. “Para quem não está entendo o que o Safadão tem, na verdade, é cabeça, é mental. Nas redes sociais eu falo”, concluiu antes de voltar a cantar um dos sucessos.

Comunicado oficial

Um comunicado oficial foi publicado nas redes sociais do artista neste domingo (3) sobre o cancelamento da agenda. A assessoria de imprensa do artista confirmou que a decisão veio após ele sentir fortes crises de ansiedade.

"O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica", diz a publicação. Os artistas Rod Bala e Renno Poeta estão entre os comentários desejando melhoras.

A equipe do cantor afirmou que ele apresentou "fortes crises de ansiedade na última noite" e, por isso, vai precisar se afastar.