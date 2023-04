Wesley Safadão é a primeira atração confirmada no Carnaval de Aracati em 2024

A Prefeitura de Aracati anunciou, neste domingo (9), que o cantor Wesley safadão é o primeiro artista confirmado para o Carnaval de Aracati em 2024.

O cantor fez um show no município neste sábado (8), durante festejos da Semana Santa, e aceitou o convite feito ao vivo pelo prefeito Bismark Maia (PDT).

“Vamos estar juntos no maior Carnaval do Ceará, com os artistas do Ceará e com você como referência maior”, disse o prefeito, da plateia. O artista prontamente aceitou e disse: "vou aceitar 2024 e já aceito 2025 também".

"Assim, o Carnaval Aracati larga na frente, confirmando sua primeira atração e se firmando como um dos principais polos carnavalescos do Nordeste", destaca a prefeitura do município.

Também foram atração neste sábado os cantores Geraldo Azevedo e Giovana Bezerra, além da banda de reggae Ruderalis, formada na praia de Canoa Quebrada.