Mãe de filho de Zé Vaqueiro diz que bebê já respira sem aparelhos: 'só felicidade'

A influenciadora Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pequeno Arthur. O terceiro filho do casal — internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde o nascimento pelo diagnóstico de síndrome de Patau — passou a respirar sem ajuda de aparelhos.

"Atualizando vocês: Arthur já respira por conta própria. O nosso Rei Arthur é forte. Só felicidade, obrigada meu Deus", comemorou a cearense.

Na sequência, Ingra Soares ainda agradeceu o apoio dos fãs. "Sei que todos estão esperando uma foto do Arthur, e agradeço por respeitarem esse tempo. Vamos mostrar na hora certa, a hora que Deus tocar no meu coração", disse.

O que é trissomia do cromossomo 13

É uma malformação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. A patologia pode ser diagnosticada ainda durante a gestação por meio dos exames de pré-natal. No exame de ultrassonografia podem ser percebidas alterações que levantam a possibilidade da doença. A partir daí, alguns exames devem ser solicitados para a confirmação da doença, sendo a amniocentese o principal deles. Os sintomas da síndrome de Patau aparecem em forma de: atraso mental; má-formação nas orelhas, pés e olhos; microcefalia; mãos com dedos a mais; tamanho reduzido do queixo; problemas no coração; doenças renais A doença não tem cura, mas o cuidado das equipes médica e multidisciplinar durante toda a vida é fundamental para buscar alguma melhora na qualidade de vida do paciente.

Um mês internado

O filho do cantor Zé Vaqueiro completou um mês de internação em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no dia 24 de agosto.

No mês passado, em rede social, a mãe do pequeno Arthur falou da vontade de levar o filho para casa. "Eu e meu esposo transformamos a tristeza, as lágrimas e o sofrimento de não ter ele casa, de não ter ele com gente, em alegria, A gente tenta, nessa visita, passar o máximo de amor e carinho. Para que ele se sinta amado".