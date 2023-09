Matuê representa Ceará no The Town e faz homenagem para avó: 'ela me ensinou o que é ser nordestino'

O cantor cearense Matuê é um das atrações do evento The Town, programado para começar neste sábado (2), em São Paulo. No Twitter, o trapper falou sobre a importância de ser um nome do Nordeste na grade de artistas e das inspirações musicais.

"Meu show no The Town não vai ter participações. Não é sobre mostrar novos talentos do Nordeste. Isso vocês já sabem que a gente tem de sobra. Eu quero mostrar pra vocês a minha visão do Nordeste, minhas raízes e os meus objetivos pra nossa arte", declarou o cearense em postagem.

Na mesma publicação, Matuê exaltou os ensinamentos da avó — Núbia Brasileiro, já falecida — na formação cultural dele.

"Eu tive uma grande mentora na minha forma de pensar enquanto eu crescia, e ela influenciou minha arte de uma forma tão profunda que eu mesmo não tinha percebido até hoje. Ela me ensinou o que é ser nordestino e o que isso representa, sonhos e responsabilidades

Ainda em mensagem no Twitter, Matuê revelou que a apresentação no The Town dedicada à avó. "Esse show vai ser uma homenagem minha pra ela, que nunca teve a oportunidade de me ver em um palco".

Passagem de som

O cearense chegou em São Paulo na tarde de quarta-feira (30). Ele foi ao palco do evento para poder realizar passagem de som e fazer o reconhecimento da área.

No The Town, Matuê se apresenta no domingo (3). Ele é atração do palco The One.