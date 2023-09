Wesley Safadão desabafa e diz que sucesso o afastou da família: 'a gente vai sendo engolido'

O cantor Wesley Safadão abriu o coração para os familiares durante a comemoração de aniversário de 35 anos, na quarta-feira (6). Ao lado dos pais, esposa e dos filhos, ele desabafou sobre o distanciamento da família causado pelo sucesso. Desde o anúncio da pausa nos shows para poder tratar de crises de ansiedade, o forrozeiro retornou ao Ceará — ao Haras WS, em Aracoiaba, Interior do Ceará.

Em vídeos divulgados nas redes sociais por primos, o cantor apareceu falando sobre o quanto a agenda de shows o distanciou da família.

'De alguns anos pra cá, eu soube que... falar da palavra sucesso, de ser reconhecido, ela tem um peso naturalmente. Acredito que eu não sou a primeira pessoa, né? a passar por isso. Até porque isso tem acontecido comigo, eu não vou dizer nos últimos dias. Vocês são minha família aqui, e eu posso falar de coração, nos últimos anos. Eu não tenho dúvida, que muito, de que isso aconteceu, quando a gente começa perder a base familiar, que o sucesso tira isso da gente. Você tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo... muitas e muitas vezes, eu queria tá lá com minha família, não queria tá com essa multidão de gente", contou.

Em discurso, Wesley Safadão falou ainda dos momentos que quis estar com a família, mas que precisou dizer sim para o cumprimento da agenda de shows.

"No dia a dia a dia, a gente vai sendo engolido pelo formato que é mesmo. Não posso culpar ninguém por isso, por mais que eu tenha culpado. Na minha cabeça eu tava culpando pessoas, mas as pessoas me perguntavam. Meu empresário antigo, hoje meu irmão que tá na agenda, disse: 'quer fazer?'. Eu digo: 'quero. Porque eu amo cantar", comentou o cearense.

Retorno aos palcos

Legenda: Cantor falou sobre sentimentos em comemoração no aniversário de 35 anos Foto: Reprodução/Instagram

Ainda ao lado dos familiares, o cantor falou sobre a possibilidade de retornar aos palcos em breve.

"Não tenhos dúvidas que, nos próximos dias, eu vou voltar, mas eu preciso realmente me rencontrar. Já tive muitos anos de aniversários até aqui. Não tenho dúvida que nos meus 35 anos isso vai ficar marcado", revelou o cantor.

Em seguida, o cearense comentou o quanto a família cresceu e desabafou sobre o estranhamento causado pela ausência do meio familiar.

"Praticamente, a família de 35 anos pra cá, cresceu pra caramba. E isso vai acontecendo. É como se vai criando buraco entre a gente, sabe? As vezes é como se eu fosse um estranho no meio de vocês. Você não sabe as vezes como chegar. Algumas pessoas eu já chegando tirando onda, outras é como se fosse criando isso", falou o artista.

Wesley Safadão deixou o Ceará em 2022 para viver com a família em São Paulo. Em dias de folga após cumprir agenda de shows, ele se refugia na fazenda com a esposa e filhos