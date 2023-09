Longe dos palcos, Wesley Safadão completa 35 anos e faz reflexão: ‘grato a Deus’

O cantor Wesley Safadão comemora aniversário nesta quarta-feira (6) e usou seu perfil no Instagram para fazer uma reflexão.

“Hoje completo mais um ano de vida. Chego aos meus 35 anos grato a Deus por tudo, porque sei que Ele é comigo em todos os momentos”, iniciou ele. “Obrigado a minha família, amigos e todos os meus fãs pelo carinho de sempre. Amo vocês”, acrescentou.

A equipe de Wesley também “invadiu” o perfil do artista para uma homenagem. Eles publicaram um vídeo com várias fotos do cantor, inclusive da infância, com uma homenagem: “Sua música traz alegria, e é lindo de ver a sua forma de espalhar amor, felicidade e de demonstrar suas próprias emoções. Parabéns pelo seu dia, que você continue cantando e encantando”, diz o texto.

Legenda: Wesley Safadão publicou reflexão neste dia de aniversário Foto: Reprodução/Instagram

Saúde mental

No último domingo (3), o cantor publicou um comunicado em seu perfil informando aos fãs uma pausa na agenda por problemas de saúde.

Em show no domingo, ele disse ter tomado medicação para conseguir ao palco, no Rio Grande do Norte. E abriu espaço para desabafar sobre o adoecimento mental que enfrenta. Ele agradeceu o carinho dos fãs e garantiu voltar à capital do RN para “fazer o meu melhor”. “Para quem não está entendo o que o Safadão tem, na verdade, é cabeça, é mental. Nas redes sociais eu falo”, concluiu.

Ainda neste mês, outras 16 apresentações estavam marcadas. A pausa é por tempo indeterminado.