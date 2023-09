Ônibus de Solange Almeida quebra em estrada e cantora almoça na casa de fã em Pernambuco

O ônibus que transportava a equipe de Solange Almeida e a cantora quebrou na estrada, em Bom Conselho, em Pernambuco. Uma fã que mora próximo ao local convidou todos para almoçar na casa dela. O vídeo, publicado nesta terça-feira (5), no perfil de Ana Karlla Barros, no Tik Tok, já conta com mais de 113 mil visualizações.

"A família da Karlla foi incrível! Chamou a mim e quem quisesse ir. A galera tava dormindo e quem estava acordado não quis, só eu, Camilia e Gedêzinho. Turma super do bem", escreveu a cantora.

Nas imagens é possível ver a artista comendo queijo em uma sacola de plástico. "Sem contar nos queijos que eles vendem que são maravilhosos", explicou. Ela almoçou pescoço de galinha com a fã e outros familiares.

Repercussão nas redes

Um internauta parabenizou a atitude de Karlla. "Parabéns para você e sua família por serem de bom coração. Parabéns para Solange por ser atenciosa e gente boa", escreveu. "Que rolê aleatório. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria. Top", comentou outro usuário.

Outro fã de Solange disse que essa história ainda será novamente mencionada pela cantora. "Daqui alguns anos, ela vai está contando o que vocês fizeram por ela em algum programa. Ela é demais", escreveu.