Léo Santana xinga pessoa no público durante show em Salvador; alvo teria feito gesto obsceno

Uma transmissão com o cantor Léo Santana chamou atenção do público que curtiu o Salvador Fest, nesse domingo (17). Ele se irritou e gritou xingamento na direção do público, após ter sido insultado por uma pessoa.

Léo cantava a música "Madeira de Lei", quando, visivelmente irritado, e sem usar o microfone, diz apontando o dedo indicador: "Meta no **".

Veja momento de cantor irritado:

Conforme a assessoria do cantor, o baiano foi xingado e alvo de gestos obscenos. Não há informações se a pessoa que supostamente fez gestos obscenos e xingou o cantor foi retirada do local onde estava.

Ludmilla dá bronca em fã

Legenda: Ludmilla foi interrompida por fã durante apresentação Foto: Reprodução/YouTube

No mesmo evento, antes do show de Léo Santana, a cantora carioca Ludmilla deu uma bronca em uma fã que interrompeu a apresentação dela. Ela foi interrompida por uma mulher que subiu no palco e a abraçou.

A mulher falou algo no ouvido de Ludmilla, que ficou chateada e reclamou da atitude da fã: "Pera, pera, calma. Ela tá bêbada e tá dizendo que a amiga dela é a Lili. O que que a gente tem a ver com a Lili?", declarou Lud, que cantava "Socadona" antes de ser interrompida.

Antes de retomar o show, Ludmilla voltou a reclamar da situação. "Gente, não faz isso. Você subir no palco pra falar da sua amiga Lili? Você para o show para isso? Que bobeira, meu. Pensei que era para me dar um abraço. Antes fosse, né?!".