Zé Vaqueiro compartilha foto com o filho, internado desde o parto: ‘Deus no controle de tudo'

O cantor Zé Vaqueiro compartilhou, nesta quinta-feira (14), uma foto em que aparece segurando a mão do filho caçula, Arthur, fruto do casamento com Ingra Soares. O bebê, que nasceu dia 24 de julho, está internado desde o parto, devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, a Síndrome de Patau.

“ARTHUR: significa 'rei urso', 'forte', 'nobre' ou 'corajoso'. Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Meu filho amado, você está sendo forte e corajoso. Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele, por mais pequena que seja, é motivo de muita alegria. Mais uma vez quero deixar meu agradecimento a todas as orações. A fé move montanhas”, escreveu na legenda da foto.

Nos comentários, o artista recebeu comentários carinhosos de famosos. “Viva a fé e o amor, Zé”, publicou o poeta Bráulio Bessa. “Rei Arthur. Deus abençoe”, escreveu o cantor Xand Avião.

Ingra, mãe de Arthur, também enalteceu a força do filho. “Nosso guerreiro lindo. Minha luz”.