Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo tem 'evolução de melhora', diz boletim

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve "evolução de melhora" em seu quadro de saúde nesta terça-feira (12). Ele agora segue estável no Hospital Unimed-Rio, na barra da Tijuca, após ser diagnosticado com embolia pulmonar.

"Anderson Leonardo segue internado, porém com um quadro estável e uma evolução de melhora. Contamos com todos os fãs, amigos e contratantes para continuar com a corrente de orações e vibrações positivas", informou o comunicado da unidade de saúde. As informações são do g1.

Nessa segunda-feira (11), a pneumonia havia agravado. A banda emitiu uma nota para atualizar a saúde de Anderson e informaram que o Molejo pretende honrar seus compromissos e fazer shows sem Anderson.

"A assessoria do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia. Porém, após uma revisão médica e novos exames mais específicos, constataram uma embolia pulmonar com o quadro estável, mais uma vez contamos com as orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes”, diz nota.

Complicações de saúde

O cantor de 51 anos passou por complicações de saúde em 2022, quando afirmou ter sido diagnosticado com câncer raro nos testículos. Dois meses após o diagnóstico, ele anunciou que havia se livrado da doença, mas em maio de 2023 anunciou que retomou o tratamento.

"Eu tava sentindo uma coisa muito pequena e falava: 'não deve ser nada, deve ser uma gordurinha'. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista", contou ao podcast "Rocinha Cast".