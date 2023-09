Iza diz que namoro à distância com Yuri Lima está ‘dando muito certo’

A cantora Iza vive um relacionamento à distância com o namorado, o jogador Yuri Lima. Enquanto ele mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, devido ao trabalho, ela vive no Rio de Janeiro. No entanto, eles têm um combinado de se encontrar nos dias de folga.

“Se ele tem [folga], vem correndo para mim, se estiver no Rio ou em São Paulo. Fica muito nesse vai e vem. Nunca imaginei que fosse namorar à distância. E, por incrível que pareça, está dando muito certo”, disse a cantora, à Harper's Bazaar Brasil.

Iza também revelou na entrevista que os dois já conversam sobre ter filhos. “Talvez, para a minha vida ser completa, queira um filho, filhos, filhas. Quero muito ser mãe. É um projeto de vida, que não é para agora. Mas tenho muita vontade... É um desejo do Yuri também. Então, a gente fala sobre isso, sim”.

A cantora e o jogador assumiram oficialmente o namoro em fevereiro desse ano, nas redes sociais, após os fãs já suspeitarem do relacionamento.