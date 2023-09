Mingau, do Ultraje a Rigor, passa por traqueostomia em UTI; veja boletim médico

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi submetido a uma traqueostomia, segundo informou o boletim médico, divulgado na manhã desta terça (12). As informações são do G1.

O procedimento consiste na abertura frontal da traqueia com inserção de uma cânula para facilitar a chegada de ar até os pulmões do músico.

Ainda segundo boletim do Hospital São Luiz, em São Paulo, o paciente segue sob ventilação mecânica em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

A equipe de terapia intensiva vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas no cantor, desde sábado (9). O quadro clínico do músico permanece grave, mas estável.

Veja boletim médico na íntegra:

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (Mingau), segue internado em Unidade de Terapia Intensiva.

Na tarde desta segunda-feira (11/9) foi realizado procedimento de traqueostomia (abertura frontal da traqueia com inserção de cânula). O paciente segue sob ventilação mecânica.

Desde o último sábado (9/9), a equipe do setor de terapia intensiva do São Luiz vem reduzindo gradativamente as drogas sedativas.

O paciente segue recebendo suporte clínico e o quadro permanece grave, mas estável"

Músico foi atingindo ao ir lanchar com um amigo no Rio de Janeiro

Mingau foi baleado na cabeça, no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico e um amigo estavam em área de tráfico da cidade quando o carro deles foi alvo de disparos.

Conforme o portal da TV Globo, o músico foi baleado quando passava de carro perto da Praça do Ovo, na Ilha das Cobras. Um amigo dele contou à Polícia Civil que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o veículo em que estavam foi alvejado por criminosos.

As motivações do ocorrido ainda são investigadas pela polícia carioca.