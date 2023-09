Com substituição de Mingau, gravações do 'The Noite' são retomadas no SBT

O programa de entrevistas The Noite, com Danilo Gentili, retomou as gravações, nesta segunda-feira (11), após uma semana de pausa, com um substituto para o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau. A banda Ultraje a Rigor faz parte do programa. Mingau está internado em estado grave no Hospital São Luiz, em São Paulo, após ser baleado na cabeça, em Paraty.

As informações são do jornal Folha de S. Paulo. O músico Andria Busic, membro do Ultraje a Rigor desde 1990, irá substituir o baixista.

Como ocorreu a gravação

Gentili, apresentador da atração, agradeceu ao público pelas orações e doações de sangue feitas ao baixista. Reportagem externas foram retomadas e entrevistas serão gravadas nesta terça-feira (12).

"Quero começar agradecendo todo mundo que participou da campanha de doação de sangue em prol do Mingau. Foi uma corrente muito legal. Colegas de outras emissoras de TV, rádios, canais do YouTube. Vocês todos ajudaram muito o Mingau. Não só ele, mas um monte de gente", disse Danilo.

O apresentador ainda esclareceu que Mingau "está passando todos os cuidados que a medicina pode dar". "Os médicos já começaram a diminuir a sedação dele no sábado (9), os próximos dias são cruciais. Ainda é um caso grave, mas todo mundo com corrente positiva para o Mingau", prosseguiu.

Gentili pediu ainda que o público siga doando sangue para salvar outras vidas. "Quando você doa sangue, você abastece o posto de sangue para pessoas que estão internadas e precisam de transfusão", pediu.

Entenda o caso

Mingau foi baleado no último dia 2 de setembro, quando estava em Paraty, no Rio de Janeiro, e chegou a ser internado no hospital da cidade fluminense. O baixista foi transferido para o São Luiz, na capital paulista, onde passou por procedimento de cerca de 3h para prevenir infecções.

Na segunda-feira (4), três suspeitos do ataque a tiros foram identificados pela polícia, além de um homem preso ainda no sábado.

Segundo um amigo, Rinaldo Oliveira, os tiros ocorreram enquanto eles estavam a caminho de uma lanchonete, mas, em depoimento à polícia, o homem concedeu a versão de que eles estavam indo comprar drogas.