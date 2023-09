Danilo Gentili anuncia pausa do 'The Noite' após Mingau ser baleado: 'não teria condições'

O apresentador Danilo Gentili anunciou uma pausa das gravações do programa 'The Noite', do SBT, após o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, ter sido baleado na cabeça no último sábado (2).

O apresentador explicou que se trata de "um breve recesso", e que o programa seguirá esta semana com episódios já gravados.

“Hoje, a gente não teria condições de gravar um programa. O intuito do programa é divertir. Sempre que a gente conversa com alguém é buscar ser divertido, buscar o riso de todo mundo. Eu não estou no clima de fazer isso, o Roger [Moreira] não está, ninguém aqui está”, disse Gentili na abertura do programa nesta terça-feira (5).

Rinaldo Amaral, o Mingau, foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, no último fim de semana. Ele foi atingido quando passeava em um carro nas proximidades da Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, local dominado por uma facção criminosa.

O veículo em que estava foi cercado por suspeitos armados, que atiraram em direção ao carro. O Corpo de Bombeiros socorreu Mingau e o levou para o Hospital Municipal Hugo Miranda. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital São Luiz, em São Paulo, onde permanece internado sob ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ainda no domingo, o artista passou por uma cirurgia intracraniana de emergência.

Suspeito preso

Na tarde do domingo, um suspeito de participação no crime foi preso. A localização do homem foi feita após uma denúncia anônima apurada, de imediato, por policiais civis e militares. Os agentes se encaminharam para uma casa no mesmo lugar onde ocorreu o crime.

Lá, os policiais se depararam com grande quantidade de drogas, armas, munições e um notebook. O homem presente no local foi levado para a delegacia onde está à disposição do judiciário.