Suspeito de ataque que atingiu Mingau, do 'Ultraje', com tiro é preso no Rio de Janeiro

Um suspeito por envolvimento no ataque que feriu o baixista Rinaldo Oliveira Amaral da banda Ultraje a Rigor, mais conhecido como Mingal, foi preso na tarde deste domingo (3), em Paraty, no Rio de Janeiro. As informações são do portal g1. O músico passou por um procedimento cirúrgico.

A localização do homem foi identificada após uma denúncia anônima apurada, de imediato, por policiais civis e militares. Os agentes se encaminharam para uma casa no mesmo lugar onde ocorreu o crime, no bairro Ilha das Cobras.

Lá, os policiais se depararam com uma grande quantidade de drogas, armas, munições e um notebook. O homem presente no local foi levado para a delegacia onde está à disposição do judiciário.

Na madrugada deste domingo (3), Roger Moreira, também integrante da banda, publicou nas redes sociais uma atualização sobre o estado de saúde. "Já conseguimos tudo de que precisávamos. Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado", declarou.

Mingau sofre disparo na cabeça

Foi Roger Moreira quem informou na madrugada deste domingo (3) que o baixista do grupo, Mingau, foi baleado na cabeça. Conforme publicou no Twitter, o artista estava em Paraty, Rio de Janeiro.

"Mingau, nosso baixista, foi baleado na cabeça. Está em Paraty e precisa de um neurocirurgião. Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem. Obrigado!", publicou Roger.

A Polícia Militar informou ao g1 que Mingau está estável e segue internado em Paraty. Ele foi atingido ainda na noite de sábado (2) quando passeava em um carro nas proximidades da Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras.

O veículo em que estava foi cercado por suspeitos armados, que atiraram em direção ao carro onde o baixista se encontrava. O Corpo de Bombeiros socorreu Mingau e o levou para o Hospital Municipal Hugo Miranda.

A unidade de Paraty não possui neurocirurgião e, por isso, Mingau será transferido para o Hospital São Luiz Itaim, na Zona Sul de São Paulo.