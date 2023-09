Esposa de Kayky Brito, Tamara Delcanale faz apelo por recuperação: 'você é forte'

A jornalista Tamara Dalcanale, esposa do ator Kayky Brito, que foi atropelado no Rio de Janeiro neste sábado (2), compartilhou registros da família e fez apelo pela recuperação do esposo em publicação feita neste domingo (3). O ator foi diagnosticado com politraumatismos e internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento vai ficar para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para o futuro se realizarão", declarou. Ela estava em Curitiba no momento do acidente.

Entre recordações de momentos com os filhos e em viagens, a esposa demonstrou fé na recuperação de Kayky. "Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!", completou Tamara.

Kayky Brito sofreu acidente na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 34 anos, o artista foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal carioca, o ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano. O estado dele é considerado gravíssimo.

Ainda na tarde de sábado, a assessoria de imprensa do ator informou que o quadro de saúde dele é estável.

“O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, informou a nota.

Segundo o G1, o ator está sedado e intubado para respirar melhor, além de estar com múltiplas fraturas no corpo, mas sua coluna está preservada. Porém, o traumatismo craniano é o que mais preocupa os médicos no momento.

Como foi o acidente

De acordo com informações preliminares, Kayky atravessa a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na altura do número 4.700, quando foi atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo local. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. As informações são do portal g1.

Durante os primeiros atendimentos, Kayky apresentou problemas na respiração. No hospital, ele está internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI).

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 deste sábado para o resgate, assim como a Polícia Militar. O motorista envolvido no acidente foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

Mas chegou a fazer um exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML) após o acidente. O resultado, conforme aponta a Polícia Civil, deu negativo para embriaguez.

'Atravessou Repentinamente'

Conforme informações do jornal Extra, em depoimento à polícia, o motorista de aplicativo relatou que o ator "cruzou à pista repentinamente correndo".

Segundo o depoimento, o motorista disse que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a acidente, o que resultou na colisão do ator com a "parte frontal esquerda do veículo que o levou ao solo com o impacto".

O motorista também contou que estava transportando uma passageira e uma criança do Recreio dos Bandeirantes à Barra da Tijuca, no momento do atropelamento.

Após o acidente, ele prestou socorro e ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiro.

Companheira de Kayky estava em Curitiba no momento do acidente

Tamara Dalacanale, estava em Curitiba, no Paraná, onde curtiu o show de Post Malone na noite de sexta-feira (1), quando o ator foi atropelado no Rio de Janeiro. Tamara ainda não se pronunciou publicamente sobre o acidente do companheiro.

Ela, que é mãe de Kael, de 1 ano e 8 meses, filho de Kayky, mora em Curitiba junto com o ator e os três filhos. Além de Kael, ela também tem outros dois filhos, Felipe e Carolina.

Segundo uma fonte do jornal Extra, Kayky estava acompanhado do apresentador Bruno De Luca em um quiosque na região. Após o acidente, o apresentador se mostrou muito abalado e acompanhou o ator até o hospital.

Irmã e amigo de ator vão ao hospital

Legenda: Os dois falaram à imprensa, neste sábado Foto: Reprodução/Redes sociais

No início da tarde deste sábado (2), a atriz Sthefany Brito chegou ao hospital para visitar o irmão, acompanhada do padrasto, Joe. Ela disse que ainda não iria comentar sobre o caso, conforme o jornal O Globo. “Agora não tenho nada para falar. Preciso entender primeiro o que aconteceu. Depois, eu falo”, afirmou.

O ator Dudu Azevedo também foi à unidade para saber visitar o amigo. “É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui. Vai dar tudo certo, se Deus quiser”, disse Dudu.

Carreira

Kayky Brito tem 34 anos e é irmão da também atriz Sthefany Brito. É pai de Kael, nascido em dezembro de 2021, fruto do relacionamento com a jornalista paranaense Tamara Dalcanale.

Ele ganhou notoriedade sobretudo na primeira metade da década de 2000 fazendo papéis na TV Globo.

Mas antes disso, participou de campanhas publicitárias na década de 1990 e compôs o elenco da quinta temporada de Chiquititas (2000), no SBT.

Em 2002, em O Beijo do Vampiro, o ator interpretou o jovem Zeca, filho do vampiro Boris (Tarcísio Meira). Já no ano seguinte, em Chocolate com Pimenta, destacou-se como Bernadete, garoto que foi criado como menina até a adolescência.

Também atuou em outros sucessos da TV Globo, como Alma Gêmea (2005), Cobras & Lagartos (2006), Três Irmãs (2008), Passione (2010), Alto Astral (2014) e Verão 90 (2019).

Posteriormente, passou a se dedicar aos estudos de cinema, alternando entre o Brasil e os Estados Unidos.

Ao retornar ao Brasil, o ator teve passagens pela Record e, novamente, pela Globo. No currículo, tem, ainda, as novelas bíblicas O Rico e Lázaro (2017) e Gênesis (2021).

Fora da televisão, atuou no cinema e no teatro. São exemplos "Xuxa Abracadabra” (2003) e “Desenrola” (2010), além da dublagem do live-action “Peter-Pan” (2003).