Kayky Brito será pai pela primeira vez: "é menino"

Kayky Brito revelou no Instagram, na noite desta terça-feira (29), que será pai pela primeira vez. O ator causou surpresa entre os fãs e celebrou a paternidade com uma foto ao lado da namorada, a jornalista Tamara Dalcanale.

"Uma breve história da minha vida...(Vou ser pai). Resumindo - não é preciso de muito esforço para o coração sair para fora do peito seguindo no rumo e com o prumo, dependendo do vento vamos conforme o tempo... rumo ao destino onde nas margens da segurança sonhar é a coragem e a fé alimenta essa tal margem (e com a oração que nos faz crer)", pontuou o ator.

Kayky Brito ainda falou sobre a nova fase de amadurecimento na vida pessoal. "Certamente nossa vida é guiada pela força da energia e de paz; e nas estações da vida somos o que vivemos.. Amadurecendo e aprendendo.. por tudo o que vejo e o que vivi agradeço e obrigado a vocês por me permitirem. (Vou ser pai). É menino. Sugestão de nome? Te amo", escreveu na legenda.

A jornalista Tamara, que já é mãe de dois filhos, também comemorou na rede social. "E foi assim.. de repente! Sim, grávidos!! E o sorriso entrega tudo... Essa boa surpresa do amor, do nosso amor. Esse, que só fez crescer. Que nos transforma, ensina, amadurece e nos une ainda mais a cada dia. Amo você, amo a gente! Obrigada por isso."