Sthefany Brito e Dudu Azevedo visitam Kayky Brito em hospital no Rio de Janeiro

Após internação do ator Kayky Brito por atropelamento, na madrugada deste sábado (2), a sua irmã, Sthefany Brito, e o amigo Dudu Azevedo, ambos atores, foram visitá-lo no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

"Agora, não tenho nada para falar. Preciso entender primeiro o que aconteceu. Depois, eu falo", disse Sthefany ao chegar à unidade de saúde.

Já Dudu declarou estar otimista com a recuperação. "É uma luta grande pela frente. Ele tem uma pancada na cabeça, algumas fraturas, mas saio otimista daqui otimista. Vai dar tudo certo, se Deus quiser", afirmou.

Posteriormente, pelas redes sociais, Sthefany informou que o quadro do irmão é estável e que ele passará por novos exames ainda neste sábado.

Legenda: Sthefany Brito pelas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes sociais

Acidente

Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado, em uma avenida do bairro Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele teria saído de um quiosque, onde estava com amigos, para pegar algo em seu carro, estacionado próximo à orla. Ao voltar ao local, foi atingido por outro carro.

O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. Posteriormente, fez exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML), que não constatou bebida alcoólica no sangue.

Ele estava trabalhando via aplicativo, conduzindo uma passageira e uma criança no momento do atropelamento. Conforme comunicado da polícia, o motorista tentou desviar, masnão conseguiu.

"O Uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se eles trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local", explicou o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP.

Carreira

Kayky Brito tem 34 anos e é pai de Kael, nascido em dezembro de 2021, fruto do relacionamento com a jornalista paranaense Tamara Dalcanale.

Ele ganhou notoriedade sobretudo na primeira metade da década de 2000 fazendo papéis na TV Globo. Mas antes disso, participou de campanhas publicitárias na década de 1990 e compôs o elenco da quinta temporada de Chiquititas (2000), no SBT.

Em 2002, em O Beijo do Vampiro, o ator interpretou o jovem Zeca, filho do vampiro Boris (Tarcísio Meira). Já no ano seguinte, em Chocolate com Pimenta, destacou-se como Bernadete, garoto que foi criado como menina até a adolescência.

Também atuou em outros sucessos da TV Globo, como Alma Gêmea (2005), Cobras & Lagartos (2006), Três Irmãs (2008), Passione (2010), Alto Astral (2014) e Verão 90 (2019).

Posteriormente, passou a se dedicar aos estudos de cinema, alternando entre o Brasil e os Estados Unidos.

Ao retornar ao Brasil, o ator teve passagens pela Record e, novamente, pela Globo. No currículo, tem, ainda, as novelas bíblicas O Rico e Lázaro (2017) e Gênesis (2021).

Fora da televisão, atuou no cinema e no teatro. São exemplos "Xuxa Abracadabra” (2003) e “Desenrola” (2010), além da dublagem do live-action “Peter-Pan” (2003).