Ator Kayky Brito é atropelado no Rio e estado de saúde é considerado gravíssimo

O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 34 anos, o artista foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na cidade. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal carioca, o ator teve politrauma corporal e traumatismo craniano. O estado dele é considerado gravíssimo.

De acordo com informações preliminares, Kayky atravessa a avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na altura do número 4.700, quando foi atropelado por um carro de passeio que trafegava pelo local. O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. As informações são do portal g1.

Durante os primeiros atendimentos, Kayky apresentou problemas na respiração. No hospital, ele está internado no Centro de Terapia Intensivo (CTI).

O Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 deste sábado para o resgate, assim como a Polícia Militar. O motorista envolvido no acidente foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.

Mas chegou a fazer um exame de alcoolemia no Instituto Médico-Legal (IML) após o acidente. O resultado, conforme aponta a Polícia Civil, deu negativo para embriaguez.

Carreira

Kayky Brito tem 34 anos e é irmão da também atriz Sthefany Brito. É pai de Kael, nascido em dezembro de 2021, fruto do relacionamento com a jornalista paranaense Tamara Dalcanale.

Ele ganhou notoriedade sobretudo na primeira metade da década de 2000 fazendo papéis na TV Globo.

Mas antes disso, participou de campanhas publicitárias na década de 1990 e compôs o elenco da quinta temporada de Chiquititas (2000), no SBT.

Em 2002, em O Beijo do Vampiro, o ator interpretou o jovem Zeca, filho do vampiro Boris (Tarcísio Meira). Já no ano seguinte, em Chocolate com Pimenta, destacou-se como Bernadete, garoto que foi criado como menina até a adolescência.

Também atuou em outros sucessos da TV Globo, como Alma Gêmea (2005), Cobras & Lagartos (2006), Três Irmãs (2008), Passione (2010), Alto Astral (2014) e Verão 90 (2019).

Posteriormente, passou a se dedicar aos estudos de cinema, alternando entre o Brasil e os Estados Unidos.

Em retornar ao Brasil, o ator teve passagens pela Record e, novamente, pela Globo. No currículo, tem, ainda, as novelas bíblicas O Rico e Lázaro (2017) e Gênesis (2021).

Fora da televisão, atuou no cinema e no teatro. São exemplos "Xuxa Abracadabra” (2003) e “Desenrola” (2010), além da dublagem do live-action “Peter-Pan” (2003).