Estado de saúde de Kayky Brito é estável, diz assessoria

A assessoria do ator Kayky Brito afirmou na tarde deste sábado (2) que o quadro de saúde dele é estável e que ele será submetido a novos exames ainda hoje. O artista está internado em estado grave num hospital público da Zona Sul do Rio de Janeiro desde o início da madrugada, quando foi atropelado por um motorista de aplicativo.

Conforme publicou o jornal O Globo, o ex-global sofreu politrauma corporal e traumatismo craniano. O condutor foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia e um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do incidente.

"O ator Kayky Brito foi atropelado na noite de ontem na Barra da Tijuca e encontra-se internado no hospital Miguel Couto, com politraumatismo. Ele está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), seu quadro é estável e fará novos exames hoje a tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações", disse a nota.

Acidente

Informações das investigações dão conta de que Kayky estava acompanhado de amigos em um quiosque no Posto 6, na Barra da Tijuca, pouco antes do ocorrido. Ele teria deixado o estabelecimento para buscar algo em seu veículo, estacionado a poucos metros dali. Quando retornava para o local, foi atingido.

A irmã dele, a também atriz Sthefany Brito, comentou sobre a última atualização do quadro de saúde do seu irmão em suas redes sociais, reproduzindo o comunicado da assessoria. Ela esteve na unidade hospitalar acompanhada do seu padrasto Joe e do ator e amigo Dudu Azevedo.