Kayky Brito é transferido para hospital particular no Rio de Janeiro

Vítima de um atropelamento, o ator Kayky Brito foi transferido, no fim da tarde deste sábado (2), do Hospital Municipal Miguel Couto, onde estava internado desde que foi socorrido, para o Hospital Copa D'or. Ambas unidades ficam na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o que foi noticiado pelo g1, a transferência aconteceu após ele apresentar um quadro de saúde estável e depois da realização de novos exames.

Conforme a publicação, Kayky foi diagnosticado com politraumas pelo corpo e traumatismo craniano. A situação preocupa a equipe médica. O artista foi sedado e intubado para respirar melhor.

A atriz Sthefany Brito, irmã do ator, deu uma rápida declaração na porta do hospital quando da notícia de que ele seria transferido. "Ele é um gigante. Em breve vai ser ele que vai estar aqui falando. Nossa família está esperando por ele", disse.

Acidente

Informações das investigações dão conta de que Kayky estava acompanhado de amigos em um quiosque no Posto 6, na Barra da Tijuca, pouco antes do ocorrido. Ele teria deixado o estabelecimento para buscar algo em seu veículo, estacionado a poucos metros dali. Quando retornava para o local, foi atingido.