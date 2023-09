Pais de Kayky Brito sofreram acidente de carro um mês antes de o filho ser atropelado

Os pais do ator Kayky Brito sofreram um acidente de trânsito um mês antes do filho ser atropelado na madrugada deste sábado (2), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Sandra e Joseph Brito se envolveram em um uma colisão frontal no fim de julho, quando voltavam de São para o Rio. À época, a atriz e irmã mais velha do ator, Stefhany Brito detalhou que a mãe precisou passar por uma cirurgia por conta do incidente.

A colisão frontal ocorreu porque, segundo a atriz, um carro invadiu a contramão, atingido o veículo de Sandra e Joseph.

"Meus pais sofreram um acidente de carro, um carro na contramão pegou o deles de frente… perda total! O q eles relatam nem nos meus piores pesadelos consigo sequer imaginar! Ela gritando de dor deitada no chão da estrada, ele em pânico com medo de ainda serem atropelados tentando fazer ela ficar consciente, já que tamanha dor ela quase desfalecia", escreveu em publicação no Instagram.

Assim como o ato, a mãe dele chegou a ficar internada em uma unidade do Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Caso Kayky Brito

Na madrugada deste sábado, o ator Kayky Brito foi atropelado por um carro de aplicativo em uma avenida da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele foi socorrido para um hospital da região e seu quadro de saúde é considerado gravíssimo, conforme apontou a Secretaria Municipal da Saúde.

Por conta do atropelamento, ele teve politrauma corporal e traumatismo craniano.