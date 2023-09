Boletim médico de Kayky Brito aponta que ator está sedado e com ventilação mecânica

Um novo boletim médico com o estado de saúde do ator Kayky Brito foi divulgado na noite deste sábado (2) pelo Hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro. O artista foi atingido por um veículo enquanto atravessava uma via na Barra da Tijuca durante a madrugada.

O hospital informou que ator foi admitido na unidade, vindo do Hospital Municipal Miguel Couto, já diagnosticado com politraumatismos e continua internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

"O paciente Kayky Fernandes de Brito foi admitido nessa tarde no Hospital Copa D’Or, vítima de politraumatismos. Nesse momento, encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Ele deverá permanecer sob cuidados na UTI", informa o boletim oficial.

Acidente grave

Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enquanto atravessava a Avenida Lucio Costa. Aos 34 anos, o artista foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, também na cidade.

Na tarde deste sábado (2), a assessoria de imprensa do ator informou que o quadro de saúde dele é estável, mas novos exames seriam realizados ainda neste sábado.

Informações do acidente dão conta de que o ator havia saído de um quiosque para buscar algo no carro, quando precisou atravessar a via. Uma das câmeras da região marcava 00h50 quando o carro se chocou contra o ator.

Kayky, então, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e várias fraturas pelo corpo, e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Na tarde desde sábado, ele foi transferido para tratamento no Hospital Copa D'or.