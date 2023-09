'Os Mercenários 4' estreia primeiro no Brasil; sequência chega com doses extras de ação e violência

O Brasil tem um dos públicos mais apaixonados por filmes de ação. Não por acaso, “Os Mercenários 4”, novo filme da franquia que reúne os brucutus mais famosos do cinema, chegará aos cinemas brasileiros em 21 de setembro, um dia antes antes de sua estreia nos Estados Unidos.

Voltando às suas raízes, com mais combates, explosões, lutas corpo-acorpo, muito sangue e algumas sequências bem sexies, a nova produção da Imagem e California Filmes promete fazer barulho!

Legenda: Sylvester Stallone declarou que este será seu último filme interpretando o mercenário Barney Ross Foto: Imagem Filmes & California Filmes

Conhecido por seus personagens icônicos no gênero “tiro, porrada e bomba”, Sylvester Stallone, dará vida mais uma vez ao chefão debochado Barney Ross. A seu lado estarão os já conhecidos Lee Christmas (Jason Statham), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren) e Toll Road (Randy Couture).

Com direção de Scott Waugh (de “Need for speed”), o quarto longa da franquia chega aos cinemas após um hiato de quase 10 anos e, desta vez, coloca o grupo de valentões diante de uma missão ainda mais explosiva: impedir o início da Terceira Guerra Mundial. Longe de se aprofundar em questões políticas ou apelar para a diplomacia, o grupo promete usar todas as armas para evitar o pior. Mesmo que o rastro de destruição fique pelo caminho.

Renovação

A questão é que, mesmo com todo o arsenal e músculos prontos para entrar em ação, algumas partes do plano saem de controle. O jeito, nesse caso, é recrutar uma nova galera como reforço. E é exatamente aí que “Mercenários 4” se propõe a dar uma renovada, colocando em cena um elenco que pode atrair um público ainda maior. Mas, para aumentar as chances de sucesso nas bilheterias, nos Estados Unidos, o filme recebeu classificação R, o que signifa cenas com “violência e teor sexual”. No Brasil, a classificação será de 18 anos, tamanha a violência das cenas.

Quem acompanha a sequência, sabe que os três primeiros filmes apresentavam uma equipe de mercenários composta principalmente por astros mais maduros e trabalhados na testosterona. Embora existam personagens jovens e femininas nos dois primeiros filmes, foi somente no terceiro que uma mulher entrou na turma de Mercenários como um membro de verdade. Estamos falando de Luna, papel de Ronda Rousey.

Elas arrasam

Legenda: Megan Fox entra na trama como Gina, parceira e namorada de Christmas, personagem de Jason Statham Foto: Imagem Filmes & California Filmes

Desta vez, o elenco feminino tem tudo para expandir sua marca. Dois destaques merecem atenção: Megan Fox (Gina) e Levy Tran (Lash). As duas já têm passagens por megasucessos como as franquias “Transformers” e “Velozes e Furiosos”, respectivamente. Quem também chega para “acertar a pleura” dos marmanjos maus é Nicole Andrews (Charlie), Sheila Shah (Mundy) e Lucy Newman-Williams (Russo).

Outros nomes de peso se juntam à trama: Andy Garcia (Marsh) e 50 Cent (Easy Day) reforçam a turma dos astros veteranos, enquanto os rostinhos bonitos e jovens completam a nova geração. Tony Jaa (Decha), Iko Uwais (Suarto) e Jacob Scipio (Galan) - deixam a escalação mais eclética do que nunca.

Trama violenta

Com roteiro assinado por Kurt Wimmer, Tad Daggerhart e Max Adams, o filme promete entregar sequências de tirar o fôlego, algumas bem sanguinolentas. O trailler dá uma visão panorâmica da empreitada. E a sinopse é direta: “A equipe enfrenta um traficante de armas que comanda um enorme exército privado. Munidos com todas as armas inimagináveis, os Mercenários são a última linha de defesa do mundo”.

No primeiro filme da franquia, lançado em 2010, Stallone mostrou ao mundo como Barney Ross se tornou o líder de um grupo paramilitar que se torna a única chance de salvação do mundo quando todas as outras possibilidades fracassam. Mas se engana quem pensa que ele é um espécie de agente especial no estilo James Bond ou Ethan Hunt . Sua forma de agir e comandar o grupo de especialistas em fugas, guerras e ataques está longe de ser padrão. Com ele vale tiro, faca, granada e até tanques de guerra. Desde então, a franquia coleciona sucessos de bilheteria ao redor do mundo, com os três filmes anteriores somando mais de 4 milhões de espectadores apenas no Brasil.

Adeus ou até logo?

Legenda: Lenda do cinema, com personagens como Rocky e Rambo, Sylvester Stallone deve “passar o bastão” para Jason Statham na franquia "Os Mercenários" Foto: Imagem Filmes & California Filmes

O fato Barney dividir o protagonismo com Christmas não é mera coincidência. Na semana passada, em entrevista à imprensa internacional, Stallone confirmou que irá se despedir da franquia após o quarto filme. Como muitos especularam, o ator que escreveu páginas importantes da história do cinema, com Rocky e Rambo, por exemplo, vai mesmo “passar o bastão” para Jason Statham.

Já o astro de “Carga Explosiva”, desconversou e preferiu rasgar elogios para o colega de cena. “Ele representa tudo neste filme, e sem sua presença, sem sua criatividade, sem sua espinha dorsal não somos nada nos ‘Mercenários’. Ele é uma fonte incrível de inspiração no set, todo mundo admira Sly (como Stallone é carinhosamente chamado)”, comentou Statham.

E o ator britânico completou: “Ele (Stallone) traz essa inteligência e humor incríveis e ótimas habilidades de atuação. Nunca é do tipo que apenas favorece a si mesmo. Quer que todos estejam bem. Meus melhores dias na indústria cinematográfica foram perto dele, aprendi muito”.

Bilheteria

Legenda: O novo filme traz cenas fortes de violência e não poupa armas no confronto para salvar o mundo da Terceira Guerra Foto: Imagem Filmes & California Filmes

Com orçamento de US$ 100 milhões, “Os Mercenários 4” chega às telonas brasileiras com uma mega-produção. Tudo é grandioso demais, barulhento demais, realista demais.

Assim, os produtores da franquia apostam que podem quebrar o seu próprio recorde de bilheteria. E o público brasileiro é parte importante nessa conta. Resta conferir!