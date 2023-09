Jojo Todynho diz que teve vontade de adotar criança que conheceu em Angola

A cantora Jojo Todynho contou no Instagram, nessa segunda-feira (11), sobre a vontade de adotar uma criança que conheceu durante visita a uma escola em Luanda, capital da Angola.

“Fui visitar uma escola, e fizemos doações de materiais didáticos para eles, coisas para alimentação deles, sapatos, eram 2.500 crianças. O menino que veio me homenagear era o Francisco. Olhei para ele e falei: 'Esse menino é meu filho'. Foi assim. O olho dele brilhava, ele falando para mim. Foi uma conexão diferente, não tem explicação”, disse a artista.

Em seguida, em outro vídeo, Jojo explicou que ainda não sabe se poderá adotar o menino.

“Eu não sei a situação que ele vive. Vão fazer o levantamento e vamos perguntar para a família se eles aceitam eu adotar ele para dar uma vida melhor, estrutura, algo que não sei qual é a situação deles. Pelo que estive no colégio, não é uma situação fácil. Se a família falar que sim, ele vem para o Brasil. Se falar que não, vou ajudar ele, eu amadrinho, viro madrinha dele e abençoo ele daqui. E toda vez que eu estiver em Angola e de alguma forma estar presente na vida dele, pois foi algo que não sei explicar”.

Ela também contou que nunca teve vontade de adotar, mas “aconteceu”.

“Fui para lá para um propósito, e Deus mudou a rota de tudo. É inexplicável. Após fazer esse levantamento, vamos ver como vai ficar as coisas. É um desejo do meu coração? É um desejo do meu coração. Mas não cabe a mim decidir. Mesmo que não puder adotar, vou tentar ajudar de alguma forma”.