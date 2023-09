Filho de Faustão terá programa na Band aos sábados

O apresentador João Guilherme Silva, filho de Faustão, publicou um vídeo, nessa segunda-feira (11), assinando o contrato para um novo programa na Band, o “Programa do João”.

Assuntos relacionados

"O Programa do João já é uma realidade. O momento significa o começo de uma nova fase, de muito trabalho e um pouco de alegria para vocês”, diz ele, nas imagens. A atração será exibida aos sábados, a partir de outubro, às 20h30.

Conforme informações do site Hugo Gloss, o “Programa do João” será direcionado ao público jovem, mostrando a versatilidade e adaptação do apresentador às demandas contemporâneas da televisão.

Antes do programa próprio, João Guilherme era um dos apresentadores do “Faustão na Band”.