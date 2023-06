João Guilherme Silva fala sobre substituir Faustão na TV: 'muito honrado'

O filho de Fausto Silva, João Guilherme Silva, assumiu o comando do programa antes apresentado pelo pai, o 'Faustão na Band', e contou, em entrevista à Quem, da surpresa com a saída dele da atração e os sentimentos ao seguir à frente na emissora.

Em um longo relato, João Guilherme, de 19 anos, comentou sobre a relação com a fama ao longo dos anos, algo que se acostumou a absorver com a convivência com o pai. É ele quem assume a figura de Fausto, que se retirou da Band alegando que deseja dedicar mais tempo à família.

"As pessoas sempre se sentiam da família do meu pai, que por 30 anos esteve todos os domingos nas casas das pessoas por meio dos televisores. Imagina você criança vendo seu pai sendo parado nas ruas por pessoas que você não conhecia, que queriam tirar uma foto com ele", lembrou ele ao citar a infância vivida ao lado dos irmãos, Lara, de 25 anos, e Rodrigo, de 15.

A estreia de João ocorreu na atração, há cerca de um ano e meio, mas ainda ao lado do pai. Agora, ele apresentará ao lado de Anne Lotterman.

"Não esperava. Foi de repente! A bola chega para o atacante e nunca chega perfeita. Às vezes vai para o buraco, sobe, desce... Mas fiquei feliz. Estou muito honrado de ter essa oportunidade. Sei do privilégio. Sou muito grato e meu objetivo até aonde eu continuar aqui é entregar felicidade", continuou ele.

Nova cara

João conta que o novo objetivo é transparecer o próprio estilo na apresentação, ainda que o programa continue carregando o nome de Faustão.

"Estou tentando trazer pessoas que entendem do assunto para compartilhar o que elas sabem. A gente não sabe de nada, todo mundo está aprendendo", explicou, revelando que tem buscado trazer a linguagem da web para o programa, com quadros mais dinâmicos e entrevistas fora do estúdio.

Além disso, fez questão de afirmar que acredita no próprio potencial de trabalhar duro, reforçando a figura do pai na criação da persona que apresenta, atualmente, na televisão.

"Ele me deixou essa lição muito importante, de se divertir, mas com muita consciência. O trabalho na minha casa é uma cultura muito forte. Meu pai com 73 anos estava gravando todo dia. Tenho meus negócios, mas meu foco é a TV. É isso o que eu quero para a minha vida", pontuou.

Enquanto isso, Faustão segue acompanhando. "O conselho dele é diário. Ele parou, mas está todo dia me assistindo. Fala o que gostou e o que não gostou. A melhor parte são as críticas. Eu espero para ouvir isso. É um privilégio ter um crítico desses", comentou sobre a análise frequente que recebe dentro de casa.