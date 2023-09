Wesley Safadão retorna para casa em São Paulo após descanso no Ceará

O cantor Wesley Safadão retornou a São Paulo após dias de descanso no Ceará. Na noite de segunda-feira (11), o cearense apareceu sendo recepcionado por Tirullipa no condomínio onde vive. Na última semana — para tratar o diagnóstico de saúde mental — o artista buscou refugiu no Haras WS, em Aracoiaba (CE).

Em foto divulgada pelo humorista, o cantor aparece ao lado do filho Yhudy comendo sushi. Juntos, eles jogaram fut mesa na casa de Safadão. Em seguida, eles partiram para um jogo de futebol.

Ainda no perfil de Tirullipa, em vídeo feito no condomínio do cantor cearense, eles aparecem aos risos em um momento de descontração ao lado da influenciadora e advogada Deolane.

Para tratar o diagnóstico de transtorno de ansiedade, Wesley Safadão está sendo acompanhando por um psiquiatra, usando medicamentos e fazendo terapia. Ele ainda não informou sobre o retorno aos palcos.

Pausa em agenda foi recomendação médica

Em entrevista exibida no "Fantástico", no domingo (10), ao ser questionado sobre a pausa nas apresentações — anunciada em show realizado em Natal (RN) — o cantor relembrou o que ouviu do médico que o acompanha.

Wesley Safadão Cantor Quando eu procurei a orientação médica, ajuda, a orientação era parar, diminuir, ou parar por uns dias e tal, mas eu tinha decidido não parar. Então, quando eu não consegui dormir no primeiro dia, no segundo dia eu já comecei a desesperar. Então, preferi dar um basta antes que o pior acontecesse

Longe dos palcos, Wesley Safadão descansa com a esposa Thyane Dantes e os filhos no Haras WS — fazenda do cantor localizada no município de Aracoiaba, Interior do Ceará.