Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, é internado no Rio com embolia pulmonar

O cantor Anderson Leonardo, vocalista da banda Molejo, está internado no Rio de Janeiro com embolia pulmonar. A assessoria do artista se pronunciou sobre o estado de saúde do artista através de uma nota publicada nesta segunda-feira (11), no perfil do Instagram do grupo.

“Após uma revisão médica e novos exames mais específicos, foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Contamos com orações e apoio dos amigos, fãs e contratantes”, diz a nota.

No domingo (10), a assessoria havia comunicado aos fãs que o cantor estava no hospital com pneumonia. No sábado (9), Anderson se apresentou com o Molejo no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

O cantor tem 51 anos e passou por complicações de saúde, em 2022, quando afirmou ter sido diagnosticado com câncer raro nos testículos.