Cantor Batista Lima passa por cirurgia de hérnia de disco em Fortaleza

O cantor de forró Batista Lima, conhecido nacionalmente por ter sido um dos vocalistas da Limão com Mel, passou por uma cirurgia de hérnia de disco em Fortaleza, na noite de sábado (9).

Nós últimos meses, o forrozeiro estava realizando algumas apresentações sentado para poder conter as dores na coluna. Ele chegou até publicar vídeos no Instagram falando da dificuldade em cantar.

Lanuzza Lima, esposa do cantor, informou à coluna que ele recebeu alta médica neste domingo (10).

Nos stories, o pernambucano mostrou o pós-cirúrgico e falou dos cuidados depois da intervenção.

Os últimos shows que ele realizou, no início deste mês, aconteceram em São Joaquim do Monte (CE), Juazeiro do Norte (CE), Campina Grande (PB) e Bernardino Batista (PB). O cantor controlava as dores com medicamentos.

Batista Lima fica em repouso nos próximos dias. Segundo a esposa do forrozeiro, ele retorna aos palcos em turnê marcada para São Paulo. A produtora responsável pela agenda do forrozeiro informou, em comunicado, o retorno aos palcos no dia 20 de setembro.