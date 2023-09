Cantora Larissa Ferreira deixa banda Mastruz com Leite: 'obrigada a todos os fãs'

A cantora Larissa Ferreira anunciou, nesta sexta-feira (8), o desligamento da banda Mastruz com Leite, devido a dificuldades na saúde mental. Em comunicado nas redes sociais, ela agradeceu o carinho e a oportunidade concedida pela banda.

"Valeu Mastruz pela oportunidade, meu amor é de infância, nunca foi marketing, sempre fui eu, sempre foi amor pelo dom que Deus me deu e mais amor ainda pela banda! Obrigada a todos os fãs da banda que me adotaram com tanto carinho, não tenho como descrever essa felicidade de ter caído em vossas graças", iniciou.

Larissa alegou que não conseguiu se despedir apropriadamente pelo estado mental em que está. "Não sei como tive forças para aguentar o São João, mas eu preferi vestir a camisa da banda, me apegar com Deus e me entupir de remédios para voz, para depressão", escreveu.

'Tô em crise de pânico, não consigo falar com ninguém'

Durante o período do São João, Larissa foi alvo de críticas de admiradores da banda. "Muitos me massacrando até pelo meu corpo, sendo que eu tava poupando todos e acabando comigo. [...] Tô em crise de pânico, não consigo falar com ninguém, tenho medo de atender um telefonema, para ter noção", relatou.

A cantora disse ainda que encerra as atividades "por livre e espontânea incapacidade". "Eu tive que escolher entre viver ou ficar e acabar com minha reputação, minha família e a minha vida", escreveu.

Neste momento em que se recupera, a cantora pediu privacidade. "Me respeitem e não desistam de mim! Tenho a melhor base, a melhor família, os melhores pais, vou me reerguer! Orem por mim, estou orando por vocês" pontuou.

A artista concluiu informando que no momento quer focar em si. "Não tenho cabeça projetos futuros ainda, mas estarei aberta a eles! Fiquem com Deus. Em qualquer melhora apareço", finalizou.