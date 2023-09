MC Daniel se envolve em briga de trânsito: 'desceu armado e deu socos no vidro'

O funkeiro MC Daniel se envolveu em uma briga de trânsito, na quinta-feira (7), a caminho de um show. O próprio artista falou sobre a situação, já que um vídeo dele com a polícia circulou nas redes sociais.

MC Daniel disse que um homem cortou sua van no caminho de um show, em Capitão Poço, no Pará, e desceu armado do veículo.

“Explicando o que aconteceu e dando um parecer, já que está circulando vídeo de quando estávamos com a Polícia Federal. Vou me explicar para não parecer que fizemos alguma coisa de errado. A gente estava andando com o carro normal, indo para Capitão Poço fazer show. Um cara parou e jogou o carro em frente a van na estrada, desceu armado e deu dois socos no vidro da van. A gente acelerou, comunicou a Polícia Federal, e ele foi abordado”, disse o cantor.

“Ele diz que parou a gente porque o motorista da van não deu seta, mas como é que o cara desce no meio da estrada, armado e dá socos no vidro? Se ele tentasse alguma coisa contra a gente, não tinha o que fazer, não ia ser nada de bom”, acrescentou ainda MC Daniel.

O artista também agradeceu aos policiais rodoviários pela ajuda, e deixou um alerta aos seguidores: “Tomem cuidado com brigas de trânsito, evitem sempre. Você não sabe quem está no outro carro e a maldade que aquela pessoa carrega”.