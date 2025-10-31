Diário do Nordeste
Kátia Cilene na redação do Sistema Verdes Mares

É Hit

Kátia Cilene grava DVD 'Inesquecível' com versões inéditas em Fortaleza

Produtor Ramon no Beat assina produção musical de cantora

João Lima Neto 05 de Setembro de 2025
Foto da Rua Mastruz com Leite

PontoPoder

Fortaleza terá uma rua homenageando a banda de forró Mastruz com Leite; entenda

Proposta foi aprovada na Câmara Municipal, apontando relevância do grupo musical para a cultura da capital cearense

Bruno Leite 05 de Agosto de 2025
Kátia Cilene e filho André Luiz Camurça

É Hit

Filho de Kátia Cilene se forma em Medicina e escolhe 'Meu Vaqueiro, Meu Peão' como música de entrada em festa

André Luiz Camurça homenageou uma das principais canções cantadas pela mãe

Redação 19 de Janeiro de 2025
Banda Mastruz com Leite é nome presente nos principais eventos públicos do país

É Hit

Mastruz com Leite é indicada ao Prêmio da Música Brasileira 2024

Grupo concorre em categoria com É o Tchan!

Redação 14 de Maio de 2024
Larissa Ferreira deixou o Mastruz com Leite

É Hit

Cantora Larissa Ferreira deixa banda Mastruz com Leite: 'obrigada a todos os fãs'

A cantora comunicou o desligamento em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (8)

Redação 08 de Setembro de 2023
Serviço do Google apresenta informações erradas sobre Xand Avião, Taty Girl, Nattan, entre outros nomes do forró

Opinião

Veja como o Bard, 'ChatGPT do Google', responde sobre cantores de forró

Serviço apresenta erros sobre Xand Avião, Nattan, Taty Girl e outros nomes do gênero nordestino

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Julho de 2023
Banda mastruz com leite fazendo homenagem para rita de cássia em show

É Hit

Mastruz com Leite homenageia Rita de Cássia durante show: 'legado tão lindo'

O grupo possui um repertório extenso de canções compostas pela forrozeira cearense falecida no último dia 3 de janeiro

Redação 08 de Janeiro de 2023
Larissa Ferreira, cantora da banda de forró Mastruz com Leite

É Hit

Polícia investiga assédio contra cantora da Mastruz com Leite

Vocalista segue com rotina de shows nesta quarta-feira (5)

Redação 05 de Janeiro de 2022
Cantora quebrou silêncio após imaginar ter de retornar ao convívio com músico da banda em retomada de shows em janeiro

É Hit

Cantora da Mastruz com Leite denuncia assédio sexual de membro de banda: 'dentro da minha casa'

Larissa Ferreira disse que estava deitada na cama ao lado do marido quando o homem se deitou por cima dela dando beijos e acariciando seu rosto

Redação 04 de Janeiro de 2022