Kátia Cilene grava DVD 'Inesquecível' com versões inéditas em Fortaleza

Produtor Ramon no Beat assina produção musical de cantora

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
É Hit
Legenda: Kátia Cilene ficou conhecida nacionalmente por hits como 'Meu Vaqueiro Meu Peão'
Foto: João Lima Neto/SVM

Nome icônico do forró, a cantora Kátia Cilene grava a terceira produção da carreira solo em Fortaleza na segunda-feira (8). O projeto celebra os 35 anos de carreira, revisitando clássicos que marcaram gerações, desde o início da trajetória no Mastruz com Leite.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — a forrozeira revelou que a produção audiovisual terá versões inéditas cantadas por ela. Com produção musical assinada por Ramon no Beat, o DVD reunirá 12 faixas com 14 músicas que reafirmam o legado de Kátia como referência no gênero.

Ramon No Beat é compositor, arranjador e produtor. Tem trabalhos com artistas como Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Elba Ramalho, Dorgival Dantas, entre outros. 

"Tivemos uma grande audição, juntamente com o meu produtor musical que está a frente desse projeto, que é o Ramon o Beat. Ele vem trazendo a assinatura dele no projeto, colocando os elementos que ele é mais atualizado e também conservando a minha essência", enfatizou Kátia Cilene. 

O projeto audiovisual inédito da artista cearense será gravado em um espaço de evento no bairro Aldeota e  deve receber apenas convidados. 

