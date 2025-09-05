Kátia Cilene grava DVD 'Inesquecível' com versões inéditas em Fortaleza
Produtor Ramon no Beat assina produção musical de cantora
Nome icônico do forró, a cantora Kátia Cilene grava a terceira produção da carreira solo em Fortaleza na segunda-feira (8). O projeto celebra os 35 anos de carreira, revisitando clássicos que marcaram gerações, desde o início da trajetória no Mastruz com Leite.
Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — a forrozeira revelou que a produção audiovisual terá versões inéditas cantadas por ela. Com produção musical assinada por Ramon no Beat, o DVD reunirá 12 faixas com 14 músicas que reafirmam o legado de Kátia como referência no gênero.
Ramon No Beat é compositor, arranjador e produtor. Tem trabalhos com artistas como Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Elba Ramalho, Dorgival Dantas, entre outros.
"Tivemos uma grande audição, juntamente com o meu produtor musical que está a frente desse projeto, que é o Ramon o Beat. Ele vem trazendo a assinatura dele no projeto, colocando os elementos que ele é mais atualizado e também conservando a minha essência", enfatizou Kátia Cilene.
O projeto audiovisual inédito da artista cearense será gravado em um espaço de evento no bairro Aldeota e deve receber apenas convidados.