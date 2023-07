Veja como o Bard, 'ChatGPT do Google', responde sobre cantores de forró

O Bard, chatbot de inteligência artificial do Google, chegou ao Brasil nesta quinta-feira (13) e já pode ser acessado por usuários de todo o país. Ele funciona de forma bastante similar ao ChatGPT da OpenAI. No novo serviço, a coluna fez questionamentos sobre a vida e carreira de nomes do forró. No entanto, parte das respostas apresentadas pela ferramenta estavam erradas ou foram relacionadas a outros artistas.

Questionamos ao Bard: "o que você sabe sobre Xand Avião?". Em seguida, o serviço do Google apresentou uma longa resposta. O texto apontou que o cantor nasceu em Fortaleza, no Ceará, o que não é correto. Ele é natural de Itaú, no Rio Grande do Norte.

Legenda: Plataforma erra local de nascimento de Xand, além de informar que ele lançou canções que não são dele Foto: Reprodução/Bard

A plataforma informou ainda que Xand Avião nasceu no dia 28 de julho de 1987, outra informação errada. A data de nascimento é 24 de março 1982.

O serviço do Google diz ainda que Xand Avião lançou músicas como "Acorda Pedrinho" e "Solteiro Não Trai", letras que não fazem parte do repertório do forrozeiro. As canções são da banda curitibana Jovem Dionísio e Gustavo Mioto, respectivamente.

Taty Girl canta forró e não brega funk

Legenda: Textos trazem informações errada sobre nascimento e gênero musical de Taty Girl Foto: Reprodução/Bard

A coluna perguntou também sobre a cantora Taty Girl. A cearense, conhecida por ser uma voz forte do forró, é colocada dentro do texto do Bard como cantora de brega funk.



O serviço do Google erra ainda quanto a questão de origem da forrozeira. Ela é dada como nascida em Belém (PA). Oficialmente, a cantora de forró nasceu em Aracoiaba (CE).

Outra informação é sobre a idade da cantora. O Bard diz que a forrozeira possui 28 anos. A informação correta é 47 anos.

Plataforma erra ao dizer Nattan ganhou 'Dança dos Famosos'

Legenda: Plataforma errou sobre data de lançamento musical de Nattan, além de ter dito que ele ganhou o programa "Dança dos Famosos" Foto: Reprodução/Bard

De nomes da geração do piseiro, o Bard aponta uma informação errada ao ser questionado sobre o cantor Nattan.

O Bard diz que o cantor cearense participou do programa "Dança dos Famosos" em 2022, sendo que ele foi presente na edição deste ano.

O sistema apontou que o cantor cearense ganhou o programa, o que é errado. Priscila Fantin e Rolan Ho venceram a final da Dança dos Famosos 2023.

Mastruz com Leite fundada por Beto Barbosa?

Legenda: Serviço do Google diz que banda encerrou atividades em 2010, o que não procede Foto: Reprodução/Bard

De forma errônea, ao ser questionado: "O que você sabe sobre a banda Mastruz com Leite?", o Bard traz um histórico errado sobre o grupo de forró.

Na base de informações, o serviço do Google afirma que o cantor Beto Barbosa foi o fundador do Mastruz com Leite. Na verdade, o grupo foi criado pelo empresário Emanuel Gurgel.

Outro erro é que o sistema aponta Solange Almeida como integrante da banda entre 1994 e 2004.

O Bard destaca ainda que as canções "Vem Quente que Eu To Fervendo" e "É o Amor" foram lançadas pela banda, o que não procede.

De forma ainda mais grave, o serviço do Google informa que o Mastruz com Leite encerrou atividades em 2010, o que não procede. O grupo segue na ativa com shows por várias regiões do país.

Bard alerta para imprecisão de informações

Por ser uma ferramenta ainda em fase inicial no Brasil, o serviço do Google faz um alerta na caixa de questionamentos da plataforma.

"Bard pode apresentar informações imprecisas ou ofensivas que não representam as opiniões do Google. Aviso de privacidade do Bard", diz o serviço na caixa de texto.

A coluna entrou em contato com o Google para falar sobre os problemas de informações encontrados e aguarda respostas.