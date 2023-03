Google lança Bard, concorrente do ChatGPT, para público dos EUA e Reino Unido

O Google disponibilizou nesta terça-feira (21) o robô Bard para uso do público geral dos Estados Unidos e Reino Unido. O aplicativo é concorrente do ChatGPT, que faz sucesso desde o lançamento, em novembro de 2022.

O Bard utiliza inteligência artificial para responder a perguntas e comandos dos usuários, a partir de informações da web. "Seu colaborador criativo e útil, aqui para sobrecarregar sua imaginação, aumentar sua produtividade e dar vida às suas ideias", diz a apresentação do aplicativo.

A empresa disponibilizou o uso do Bard em fevereiro para 'testadores confiáveis'. A partir desta terça, foi liberado para os residentes norte-americanos e britânicos.

Não foi divulgado quando o acesso será expandido a outros países. No Brasil, a plataforma mostra a mensagem "Atualmente, o Bard não está disponível em seu país. Fique atento!".

O Bard será alimentado pelo sistema de linguagem neural conversacional desenvolvido pela Google, o LaMDA. Os testes consideram um grupo geograficamente diversificado para entender melhor a forma que usuários comuns podem encontrar a ferramenta de IA.

Robôs virtuais

A onda de robôs que entregam respostas detalhadas a partir de simples instruções está dominando a internet. Um dos mais conhecidos, o ChatGPT, se tornou o app de crescimento mais rápido da história apenas dois meses após o lançamento.

O ChatGPT faz um trabalho de coleta de dados já existentes na internet, analisando como as pessoas se comunicam e como as frases são montadas. A partir disso, cria um texto original. Ou seja, a resposta não é um plágio da internet, mas uma inédita.

De acordo com o professor de inteligência artificial da Universidade de São Paulo (USP), Alexandre Chiavegatto Filho, a ferramenta é capaz de identificar as palavras-chave de uma pesquisa e, com as informações, juntar palavras e conceitos.

Assim como o Google, a Meta Plataforms, que detém o Facebook e o Instagram, desenvolve uma ferramenta de inteligência artificial para rivalizar com o ChatGPT. Chamada de LLaMMA, o produto ainda está em fase de testes.