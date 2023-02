Versão 'premium' do ChatGPT chega ao Brasil por R$ 104

A versão paga do ChatGPT, um robô virtual que responde a perguntas variadas, chegou ao Brasil. Para usar o serviço, é preciso desembolsar US$ 20 — o equivalente a cerca de R$ 104 mensais, pela cotação atual. Informações são do g1.

Segundo o portal, os benefícios do plano pago, são: acesso constante ao ChatGPT, mesmo quando o site estiver sobrecarregado de acessos instantâneos; tempo de resposta mais rápido e acesso prioritário a melhorias e novos recursos.

ChatGPT

Lançado pela empresa OpenAI, o ChatGPT busca, resume e traduz informações rapidamente, além de dar conselhos, fazer planejamentos e facilitar tarefas cotidianas.

O recurso já tem despertado o interesse de escolas e universidades brasileiras para ser usado como método de ensino e aprovação de alunos. Além disso, tem provocado discussões entre programadores, devido à capacidade de escrever códigos complexos.

De acordo com o g1, com informações do jornal The New York Times, a Microsoft assinou um contrato com a OpenAI que chega a US$ 10 bilhões. Com medo da concorrência, a Google também planeja lançar seu próprio chatbot, o Bard.