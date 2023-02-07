Diário do Nordeste
Lira Neto Jornalista, escritor e autor de vários livros publicados, como a trilogia 'Getúlio' e 'Uma história do samba'. Escreve às terças.
Aqui, em Portugal, as casas e apartamentos não estão preparadas para o frio – e nem para o calor. Congela-se no inverno; sufoca-se no verão

Opinião

Estou com saudades de um calor do cão

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 07 de Fevereiro de 2023

Opinião

Entrevistei o robô ChatGPT para saber se ele consegue escrever uma crônica de jornal

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 31 de Janeiro de 2023
Técnicos do Ministério da Saúde resgataram crianças Yanomami em estado grave por quadros severos de desnutrição e malária

Opinião

Como Bolsonaro planejou extinguir a reserva Yanomami

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 24 de Janeiro de 2023

Opinião

Desfazer a biblioteca particular — ou a arte do desapego

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 17 de Janeiro de 2023

Opinião

Cadeia para os golpistas

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 09 de Janeiro de 2023

Opinião

O Brasil voltou — e eu estou voltando

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 03 de Janeiro de 2023

Opinião

Bolsominions, não venham para Portugal

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 08 de Novembro de 2022

Opinião

Voltei, voltamos, a sorrir

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 01 de Novembro de 2022

Opinião

Um brasileiro dirigindo em Portugal

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 18 de Outubro de 2022

Opinião

Brava gente nordestina

Foto frontal Lira Neto
Lira Neto 04 de Outubro de 2022
