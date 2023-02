Google anuncia Bard, novo serviço de inteligência artificial para rivalizar com ChatGPT

O Google anunciou, nesta segunda-feira (6), novo serviço experimental de inteligência artificial que busca rivalizar com o ChatGPT. A expectativa é que o "Bard", como foi chamado, chegue ao público geral nas próximas semanas, enquanto hoje já começa a funcionar para "testadores confiáveis".

Assim como o ChatGPT, a nova ferramenta deve entregar respostas detalhadas após receber simples instruções. O CEO da Alphabet, empresa ligada à Google, Sundar Pichai, detalhou estar animado com a fase de teste, pois pode contribuir para melhorar a qualidade e a velocidade do serviço.

Sundar Pichai CEO da Alphabet “Combinaremos feedback externo com nossos próprios testes internos para garantir que as respostas de Bard atendam a um alto padrão de qualidade, segurança e fundamentação em informações do mundo real”.

Os testes consideram um grupo geograficamente diversificado para entender melhor a forma que usuários comuns podem encontrar a ferramenta de IA. O Bard será alimentado pelo sistema de linguagem neural conversacional desenvolvido pela Google, o LaMDA.

O que é o ChatGPT?

O robô virtual ChatGPT, da geração 3, é uma nova ferramenta que tem dominado a internet nos últimos dias. Ela já atingiu mais de 1 milhão de usuários em cinco dias, sendo um número alto, considerando que o Facebook levou 10 meses para chegar à mesma meta.

Essa Inteligência Artificial tem inovado não apenas pela precisão das palavras, como também pela inovação na criatividade.

De acordo com o professor de inteligência artificial da Universidade de São Paulo (USP), Alexandre Chiavegatto Filho, a ferramenta é capaz de identificar as palavras-chave de uma pesquisa e, com as informações, juntar palavras e conceitos.

O ChatGPT faz um trabalho de coleta de dados já existentes na internet, analisando como as pessoas se comunicam e como as frases são montadas. A partir disso, cria um texto original. Ou seja, a resposta não é um plágio da internet, mas uma inédita.