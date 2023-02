Meta anuncia LLaMA, ferramenta de inteligência artificial para rivalizar com ChatGPT

A Meta Platforms, que inclui as redes sociais Facebook e Instagram, está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para rivalizar com o ChatGPT. Chamada de LLaMA, produto ainda está em fase de testes e empresa deve disponibilizar a tecnologia para pesquisadores na área.

O presidente-executivo Mark Zuckerberg declarou, nesta sexta-feira (24), que os grandes modelos de linguagem “se mostraram muito promissores na geração de texto, conversas, resumo de material escrito e tarefas mais complicadas, como resolver teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas”, disse.

Esse tipo de tecnologia pode escrever redações, crônicas, músicas, gerar conversas e sugerir códigos de programação.

Mark Zuckerberg Diretor executivo “A Meta está comprometida com esse modelo aberto de pesquisa”.

O que é o ChatGPT?

O robô virtual ChatGPT, da geração 3, é uma nova ferramenta que tem dominado a internet nos últimos dias. Ela já atingiu mais de 1 milhão de usuários em cinco dias, sendo um número alto, considerando que o Facebook levou 10 meses para chegar à mesma meta.

Essa Inteligência Artificial tem inovado não apenas pela precisão das palavras, como também pela inovação na criatividade.

De acordo com o professor de inteligência artificial da Universidade de São Paulo (USP), Alexandre Chiavegatto Filho, a ferramenta é capaz de identificar as palavras-chave de uma pesquisa e, com as informações, juntar palavras e conceitos.

O ChatGPT faz um trabalho de coleta de dados já existentes na internet, analisando como as pessoas se comunicam e como as frases são montadas. A partir disso, cria um texto original. Ou seja, a resposta não é um plágio da internet, mas uma inédita.