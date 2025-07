Morre o jornalista Marcelo Beraba, aos 74 anos, no Rio de Janeiro

Marcelo Beraba, um dos fundadores e primeiro presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), morreu nesta segunda-feira (28), aos 74 anos. Ele estava internado no Hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, e foi vítima de um câncer cerebral.

Com uma carreira de mais de 50 anos no jornalismo, Beraba passou por alguns dos principais veículos de imprensa do Brasil, como O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e Estadão, além da TV Globo. Ele deixa uma marca inconfundível de organização e integridade na busca pela informação, sem armadilhas apelativas.

Em nota publicada nas redes sociais, a Abraji destacou que o jornalista dedicou sua carreira a "formar equipes, identificar e treinar talentos, e a implementar as melhores práticas jornalísticas" nas redações do País. "Almejava melhorar a qualidade do jornalismo no Brasil, e conseguiu", continuou o comunicado.

"Ele foi um dos fundadores da Conferência Latino-Americana de Jornalismo Investigativo (COLPIN) e do seu Prêmio Latino-Americano, no qual atuou como jurado por mais de dez anos. Seu papel foi decisivo na (consolidação da) relação entre jornalistas brasileiros e latino-americanos, inexistente até duas décadas atrás", acrescentou Ricardo Uceda, diretor do Instituto Prensa y Sociedad, no Peru.

Veja também País Ao suspeitar de golpe, lanchonete envia pedra no lugar de sanduíche; cliente ironiza situação País Suposta afronta à bandeira nacional faz obra ser censurada em festival, por Guarda Civil País Corpo de mulher de 59 anos é encontrado em geladeira, no Paraná; filho é suspeito do crime

Câncer no cérebro

Beraba planejava escrever um livro sobre técnicas de apuração quando descobriu, em março deste ano, que estava com câncer no cérebro — um dos tipos mais agressivos. Ele foi submetido a uma cirurgia em abril, mas não conseguiu remover todo o tumor.

Durante a fase inicial do tratamento, o jornalista passou a ler tudo o que podia sobre o cérebro e suas funções e ficou fascinado com as descobertas. "A gente pensa que manda na nossa vida, mas não manda nada. Quem manda é o cérebro", dizia.

A esposa do comunicador, a jornalista Elvira Lobato, que se dedicou integralmente a ele nos quatro meses de luta contra o câncer, contou que o marido se manteve "incrivelmente calmo" até o fim. Além da esposa, ele deixou filhas e netos.

Veja também País Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo no interior de Tocantins

Quem era Marcelo Beraba

Marcelo Beraba nasceu no Rio de Janeiro, em 1951, filho do comerciante Elomir e da dona de casa Maria Ester. O interesse pelo jornalismo foi estimulado pelo pai, que possuía em casa uma biblioteca com grandes autores da literatura brasileira e era assinante do jornal O Globo.

Beraba estudou comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e seu primeiro emprego no jornalismo foi como aprendiz de repórter no O Globo.