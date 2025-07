Ministério da Saúde confirma nove casos de sarampo no interior de Tocantins

O estado de Tocantins teve nove casos de sarampo confirmados pelo Ministério da Saúde, conforme nota divulgada pelo órgão na sexta-feira (25). Os pacientes são da cidade de Campos Lindos (TO). As amostras foram coletadas e analisadas por exame IgM reagente, considerando também o vínculo epidemiológico e o histórico de viagem à Bolívia, país atualmente em surto da doença.

Segundo a Pasta de Saúde, outros dois casos estão em investigação. As investigações apontam que os pacientes pertencem a uma comunidade composta por cerca de 400 pessoas, que por questões culturais não têm o hábito de se vacinarem.

Todos estão sendo acompanhados por técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins e do município de Campos Lindos, que conduzem ação de bloqueio e varredura no município para impedir o avanço da doença. Os exames são enviados também ao Laboratório de Referência da Fiocruz, no Rio de Janeiro, para confirmação final.

660 pessoas estão sendo monitoradas

O Ministério da Saúde mantém uma equipe permanente no local desde segunda-feira (21). Até o momento, 660 pessoas estão sendo acompanhadas no município, 282 casas foram visitadas e 644 doses da vacina foram aplicadas.

Com os esforços contínuos do Ministério da Saúde e da secretaria estadual e municipal, é possível que, mesmo com o surgimento de novos casos, a disseminação seja controlada e a circulação do vírus interrompida.

Quem são os pacientes com sarampo?

Legenda: Manchas vermelhas pelo corpo é o principal sintoma de sarampo Foto: Natalya_Maisheva/Shutterstock

Na sexta, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) chegou a divulgar informações de alguns pacientes.

Parte das amostras reagentes são de uma criança de quatro anos, sexo feminino; uma adolescente de 15 anos, duas mulheres de 24 e 29 anos e dois homens de 21 e 27 anos. Os três casos clinicamente prováveis são: um homem de 27 anos e duas crianças do sexo masculino com idades de um e três anos. Já os três casos em investigação tratam-se de: duas crianças do sexo feminino, ambas com um ano e uma mulher de 30 anos.

Todos os casos têm históricos de contatos com pessoas que estiveram em viagem por país onde o vírus circula; não vacinados; manifestaram sintomas clássicos e em cuidados domiciliares.

Qual é o primeiro sinal de sarampo?

Conforme a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, o vírus se instala na mucosa do nariz e dos seios da face para se reproduzir e depois vai para a corrente sanguínea.

O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas.

Sintomas iniciais:

febre acompanhada de tosse;

irritação nos olhos;

nariz escorrendo ou entupido;

falta de apetite;

mal-estar intenso.

A transmissão pode ocorrer entre 4 dias antes e 4 dias depois do aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. Depois do contato com alguém doente, a pessoa pode apresentar os sintomas em média após 10 dias, variando de 7 a 18 dias.

Quem já teve sarampo pega de novo?

A pessoa que teve sarampo adquire imunidade contra a doença e não contrai novamente.

O sarampo não tem tratamento específico. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto provocado pelos sintomas da doença.

A única forma de prevenir o sarampo é por meio da vacinação. As vacinas são ofertadas nas mais de 36 mil salas de vacinação disponíveis nos postos de saúde do SUS em todo o país, sendo gratuitas e seguras.