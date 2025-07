Ao suspeitar de golpe, lanchonete envia pedra no lugar de sanduíche; cliente ironiza situação

O que você faria se tivesse uma lanchonete e suspeitasse que um golpe estava sendo aplicado no momento do pedido? Um empresário de Anápolis, município do interior de Goiás, resolveu brincar com a situação.

Ao conferir que o valor da compra não tinha caído no saldo bancário e que talvez estivesse sendo enganado, ele enviou uma pedra no lugar de um sanduíche.

"Juntei o que o povo tinha comido antes. Pedra, tudo que tinha na rua... No açaí, colocamos água", disse. As informações são do g1.

Veja também Mundo Passageiros são evacuados de avião nos EUA, após princípio de incêndio País Adolescente é resgatada de helicóptero após se ferir em trilha no Pico dos Marins, em São Paulo

O contato entre empresa e cliente foi todo mediado por mensagens de aplicativo. Proprietário da lanchonete, Vitor de Sousa Silva explicou que, por vezes, na correria do dia a dia, é possível deixar passar a checagem do comprovante.

Contudo, como dessa vez a verificação aconteceu, ele resolveu buscar uma saída criativa para lidar com a situação. Na embalagem mesmo, escreveu: "Pix falso, lanche falso".

Legenda: Ao receber o pedido, cliente ironizou a situação por mensagens de aplicativo Foto: Divulgação/TV Anhanguera

"Tivemos prejuízo do tempo e da brincadeira, porque nós levamos na brincadeira. Falei, 'rapaz, nós vamos ter que curtir um pouco'", contou.

Cliente ironiza situação

Mas o melhor ainda estava por vir: o cliente não apenas recebeu a encomenda, como também ironizou o conteúdo do pacote.

Momentos depois, a lanchonete recebeu mensagens da pessoa agradecendo e elogiando o falso lanche. "Maravilhoso seu sanduíche. Pedirei mais vezes, obrigada", escreveu.

Um vídeo foi publicado nas redes sociais da empresa. Uma usuária comentou, aos risos: "Fosse eu, tinha colocado terra para dar o peso".